Умер известный во всем мире футболист

На 74 году жизни перестало биться сердце легендарного английского футболиста Колина Белла, входящего в состав ФК "Манчестер Сити". Об этом сообщается на странице футбольного клуба.

Умер футболист Колин Белл - фото из открытых источников

По информации источника, Колин умер вчера, 5 января, в полдень. Отмечается, что причиной смерти звезды футбола стал не коронавирус. Некоторое время он болел, что в итоге привело к гибели.

Начиная с 1966 года, Колин Белл начал играть в ФК "Манчестер Сити". На его счету 13 отыгранных сезонов. Большую часть времени, которое Белл провел в составе данной команды, он был основным игроком. О том, какой невероятно большой вклад он сделал в развитие клуба, свидетельствует стенд на стадионе Etihad, названный в честь Колина.

Председатель клуба Халдун Аль Мубарак отметил, что он запомнил Колина как одного из самых величайших игроков "Манчестер Сити" за всё время. Кроме того, по словам председателя, футболист был скромным и сдержанным, но с очень сильным характером. Немногие игроки оставили в "Сити" такой неизгладимый след.

Участники ФК "Манчестер Сити" выразили свои соболезнования и заявили, что они потеряли действительно легендарного человека. Поклонникам Колина предложили добавить свои соболезнования в онлайн-книгу, которую они создали в честь Белла.

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