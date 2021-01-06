kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 06.01.2021

BTC/USD

34518.68

ETH/USD

1104.10

LTC/USD

160.42

НБУ 06.01.2021

USD/UAH

28.55

EUR/UAH

35.10

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Спорт футбол Умер известный во всем мире футболист
commentss НОВОСТИ Все новости

Умер известный во всем мире футболист

За свои достижения в мире футбола Колина Белла считают легендарным игроком

сегодня, 09:52
Автор:

Мокрик Анастасия

На 74 году жизни перестало биться сердце легендарного английского футболиста Колина Белла, входящего в состав ФК "Манчестер Сити". Об этом сообщается на странице футбольного клуба.

Умер известный во всем мире футболист

Умер футболист Колин Белл - фото из открытых источников

По информации источника, Колин умер вчера, 5 января, в полдень. Отмечается, что причиной смерти звезды футбола стал не коронавирус. Некоторое время он болел, что в итоге привело к гибели.

Начиная с 1966 года, Колин Белл начал играть в ФК "Манчестер Сити". На его счету 13 отыгранных сезонов. Большую часть времени, которое Белл провел в составе данной команды, он был основным игроком. О том, какой невероятно большой вклад он сделал в развитие клуба, свидетельствует стенд на стадионе Etihad, названный в честь Колина.

Председатель клуба Халдун Аль Мубарак отметил, что он запомнил Колина как одного из самых величайших игроков "Манчестер Сити" за всё время. Кроме того, по словам председателя, футболист был скромным и сдержанным, но с очень сильным характером. Немногие игроки оставили в "Сити" такой неизгладимый след.

Участники ФК "Манчестер Сити" выразили свои соболезнования и заявили, что они потеряли действительно легендарного человека. Поклонникам Колина предложили добавить свои соболезнования в онлайн-книгу, которую они создали в честь Белла. 

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что в канун Нового года умер знаменитый французский актер Робер Оссейниз серии фильмов про Анжелику, а также о том, что в России умер самый большой мальчик в мире, попавший в юном возрасте в Книгу рекордов Гинесса




Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.mancity.com/news/mens/colin-bell-khaldoon-al-mubarak-63745469
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ