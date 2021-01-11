Умер известный украинский футболист

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Мокрик Анастасия
На официальной странице украинского футбольного клуба "Шахтёр" сообщили о
смерти экс-нападающего Александра Васина.
Сердце футболиста перестало биться на 72 году жизни, 10 января.
Умер футболист Александр Васин - фото: из открытых источников
Александр Васин родился 8 апреля 1949 года в городе Дубно, что в Ровенской
области. Всю жизнь у него была особая тяга к футболу. В своем городе Васин
начинал играть в команде "Колхозник". Затем, придя из армии, стал игроком
полтавского клуба "Строитель", в который его лично позвал тренер. Играя за этот
ФК, Васину удалось забить юбилейный 100 гол команды в первенстве СССР. В этой команде он считался одним из лидеров. Об
этом рассказал полузащитник "Строителя" Виталий Старухин.
В донецкий "Шахтер" в роли правого крайнего нападающего Александр Васин попал в
1971 году. Спустя год он порекомендовал тренеру взять к себе в ФК Виталия
Старухина из "Строителя". В итоге тренер согласился принять его в команду.
После этого этот дуэт форвардов стал одним из лучших.
В футбольном клубе "Шахтер" Васин играл на протяжении шести лет. Он покинул
команду из-за своего конфликта с Владимиром Сальковым, тренером ФК. После
этого он перешел в "Динамо". Однако после двух сезонов он завершил свою карьеру.
ФК "Шахтер" на своей официальной странице выразил свои глубокие соболезнования родным и близким Александра Васина.
Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что в январе текущего года не стало легендарного английского футболиста, входящего в состав ФК "Манчестер Сити", а также о том, что после осложнений от COVID-19 умер личный врач Папы Римского.
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