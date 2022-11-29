Во время футбольного матча на поле выбежал мужчина с надписью Save Ukraine (ФОТО)

Итальянский футболист и общественный активист Марио Ферри заявил, что последний раз пробежал по игровому полю и направил важные сообщения. Ферри выбежал на футбольное поле с надписями на футболке Save Ukraine, Respect for Iranian women и флагом радуги в руках. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Instagram страницу Марио Ферри.

Марио Ферри с надписью Save Ukraine. Фото: из открытых источников

Инцидент произошел на Чемпионате мира в Катаре во время матча между сборными Португалии и Уругвая. Человек выбежал на футбольное поле, чем остановил поединок. Со временем Ферри опубликовал сообщения в социальной сети Instagram , где объяснил причины своего поступка.

Активист Марио Ферри написал, что это был его "последний танец" на футбольном поле, и он своими действиями направил важные сообщения, беспокоившие его последние месяцы.

Также итальянец разбил свое сообщение на три пункта. В первом, Ферри отметил страдающих женщин в Иране, во втором пункте футболист раскритиковал ФИФА за то, что они запретили цветные капитанские повязки. Третий пункт касается Украины.

Save Ukraine. Я был месяц на войне в Киеве добровольцем и видел, как страдают те люди, – написал Марио Ферри.

В конце итальянец поблагодарил всех за поступившие к нему сообщения поддержки, а также добавил, что "нарушение правил с благими намерениями никогда не будет преступлением".

Марио Ферри выступал за несколько клубов в Италии, Иордании, Сейшелах и Индии. После полномасштабного вторжения футболист оказался в Польше, где арендовал авто и перевозил убегающих от войны украинцев.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Катар хочет внести Португалию в черный список стран.

Также "Комментарии" писали о том , почему футболисты становятся на одно колено перед матчами на Чемпионате мира в Катаре.

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