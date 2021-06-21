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Главная Новости Спорт олимпиада и соревнования Новозеландский тяжелоатлет станет первым трансгендерным спортсменом на Олимпийских играх
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Новозеландский тяжелоатлет станет первым трансгендерным спортсменом на Олимпийских играх

Ранее спортсменка участвовала в соревнованиях как мужчина

сегодня, 14:21
Автор:

Татьяна Веремеева

Новозеландская тяжелоатлетка Лорел Хаббард станет первой трансгендерной спортсменкой, которая примет участие в Олимпийских играх, после того как в понедельник она прошла в национальную сборную. Об этом пишет CNN.

Новозеландский тяжелоатлет станет первым трансгендерным спортсменом на Олимпийских играх

На Олимпиаде в Токио впервые выступит трансгендер

Она будет соревноваться в женской категории до 87 килограммов, согласно заявлению, опубликованному Олимпийским комитетом Новой Зеландии, который также объявил о четырех других членах команды по тяжелой атлетике.

43-летняя Хаббард квалифицировалась на перенесенные Игры в Токио в мае после изменения правил, которое фактически гарантировало ей место в супертяжелой весовой категории. Это будет ее первое выступление на Олимпийских играх.

Тяжелая атлетика была в центре внимания продолжающихся жарких дебатов по поводу трансгендерных спортсменов, соревнующихся в женских видах спорта. Десятки штатов США рассматривают законодательство, которое запретило бы трансгендерным женщинам и девочкам участвовать в женских категориях, а некоторые из них уже ввели запреты на спорт в этом году.

Участие Хаббард в женских категориях вызывало споры и раньше. Так, в 2018 году федерация тяжелой атлетики Австралии попыталась запретить ей участвовать в Играх Содружества на Золотом побережье, но организаторы отклонили этот шаг. А в мае, после того как Хаббард успешно прошел квалификацию, бельгийская тяжелоатлетка Анна Ванбеллингхен заявила сайту новостей Олимпийских игр, что ситуация была несправедливой и это похоже на плохую шутку.

Хаббард участвовал в соревнованиях по тяжелой атлетике среди мужчин в 2013 году. Она имеет право участвовать в Олимпийских играх с 2015 года, когда МОК опубликовал новые руководящие принципы, позволяющие любому спортсмену-трансгендеру выступать в качестве женщины при условии, что уровень тестостерона у них ниже 10 наномолей на литр в течение, по крайней мере, 12 месяцев до их первого соревнования.

Ее утвердили для участия в Олимпийских играх в этом году после соответствия критериям Международной федерации тяжелой атлетики, Международного Олимпийского комитета и Олимпийского комитета Новой Зеландии, говорится в заявлении комитета в понедельник.

Ранее "Комментарии" писали, что за спортивными приключениями анимированного сумоиста по всему миру наблюдало более 3,4 млн человек.


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Источник: https://edition.cnn.com/2021/06/21/australia/laurel-hubbard-olympics-transgender-intl-hnk-spt/index.html
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