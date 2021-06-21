Новозеландский тяжелоатлет станет первым трансгендерным спортсменом на Олимпийских играх

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Татьяна Веремеева
Новозеландская тяжелоатлетка Лорел Хаббард станет первой трансгендерной
спортсменкой, которая примет участие в Олимпийских играх, после того как в
понедельник она прошла в национальную сборную. Об этом пишет CNN.
На Олимпиаде в Токио впервые выступит трансгендер
Она будет соревноваться в женской категории до 87 килограммов, согласно
заявлению, опубликованному Олимпийским комитетом Новой Зеландии, который также
объявил о четырех других членах команды по тяжелой атлетике.
43-летняя Хаббард квалифицировалась на перенесенные Игры в Токио в мае
после изменения правил, которое фактически гарантировало ей место в
супертяжелой весовой категории. Это будет ее первое выступление на Олимпийских
играх.
Тяжелая атлетика была в центре внимания продолжающихся жарких дебатов по
поводу трансгендерных спортсменов, соревнующихся в женских видах спорта.
Десятки штатов США рассматривают законодательство, которое запретило бы
трансгендерным женщинам и девочкам участвовать в женских категориях, а
некоторые из них уже ввели запреты на спорт в этом году.
Участие Хаббард в женских категориях вызывало споры и раньше. Так, в 2018
году федерация тяжелой атлетики Австралии попыталась запретить ей участвовать в
Играх Содружества на Золотом побережье, но организаторы отклонили этот шаг. А в
мае, после того как Хаббард успешно прошел квалификацию, бельгийская
тяжелоатлетка Анна Ванбеллингхен заявила сайту новостей Олимпийских игр, что
ситуация была несправедливой и это похоже на плохую шутку.
Хаббард участвовал в соревнованиях по тяжелой атлетике среди мужчин в 2013
году. Она имеет право участвовать в Олимпийских играх с 2015 года, когда МОК
опубликовал новые руководящие принципы, позволяющие любому
спортсмену-трансгендеру выступать в качестве женщины при условии, что уровень
тестостерона у них ниже 10 наномолей на литр в течение, по крайней мере, 12
месяцев до их первого соревнования.
Ее утвердили для участия в Олимпийских играх в этом году после соответствия критериям Международной федерации тяжелой атлетики, Международного Олимпийского комитета и Олимпийского комитета Новой Зеландии, говорится в заявлении комитета в понедельник.
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