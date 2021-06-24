18-летний игрок футбольного клуба "Андрашида" Виктор Марселл умер прямо на поле в Венгрии. Трагедия случилась во время тренировки. Печальное известие обнародовал официальный сайт клуба, пишет ТСН.

В Венгрии прямо на поле умер 18-летний футболист - фото: facebook.com/andrashida

"Во второй половине тренировочного занятия 18-летний Виктор Марселл без постороннего участия упал на газон и потерял сознание. Партнеры по команде и тренера тут же бросились на помощь футболисту и попытались привести его в чувство. Они начали проводить реанимацию, созвонившись с медиками, используя массаж сердца и дефибриллятор", — сказано в сообщении клуба.

Отмечается, что врачи, которые прибыли на место происшествия, боролись за жизнь спортсмена всеми силами, однако к сожалению, спасти футболиста не удалось.

Ранее интернет-издание "Комментарии" писало, что матч Дания-Финляндия был остановлен из-за того, что полузащитнику датской команды Кристиану Эриксену стало плохо и он упал прямо на поле. Кризисный момент произошел во время того, когда Эриксену подавали мяч, который вылетел за пределы игрового поля. Сокомандники Эриксена тут же обступили товарища, пытаясь заслонить его от слишком заинтересованных взглядов с трибун, обеспечивая хотя бы подобие приватности. Не остались равнодушными и игроки финской сборной.

Через шесть дней после сердечного приступа в матче с Финляндией Кристиану Эриксену установили кардиовертер-дифибриллятор в сердце и выписали из больницы. Футболист уже успел посетить штаб сборной Дании и отправился домой, где и будет находиться вместе с семьей во время последующих матчей Евро-2020.





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