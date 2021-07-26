В какой стране ввели обязательную вакцинацию для футболистов

В английской Премьер-лиге (АПЛ) планируют ввести обязательную вакцинацию от коронавируса. Об этом утверждает La Repubblica со ссылкой на своего источника в организации.

АПЛ - фото из открытых источников

По данным информатора, Футбольная ассоциация Англии (FA) решила, что к 1 октября игроки и тренерские штабы всех клубов должны быть вакцинированы, причем к этому моменту нужно будет получить уже обе дозы вакцины.

В случае, если клуб откажется от вакцинации, он не сможет играть в АПЛ.

Также к 1 октября вакцинироваться должны все, кто посещает стадион, включая игроков, тренеров и персонал. Те, у кого прививок не будет, не смогут участвовать в матчах. У тех, кто к 1 октября получит лишь одну дозу вакцины, будет две недели на вторую прививку.

Напомним, что британская полиция задержала игрока Английской премьер-лиги по подозрению в сексуальных преступлениях против несовершеннолетних. Подозреваемый был задержан 16 июля и допрошен представителями полиции Большого Манчестера, ведущими расследование. После этого спортсмен был выпущен под залог.

Как известно в клубе всего два футболиста подходят под известные параметры подозреваемого: Гильфи Сигурдссон и Фабиан Делф. При этом Делф принял участие в последнем контрольном матче "Эвертона", а вот Сигурдссона в составе не было. Кроме того, Александра Хельга Иварсдоттир, его супруга, неожиданно удалила свою страницу в соцсети, а сам Сигурдссон на контакт с прессой не идет.



Добавим, что британская полиция начала расследование, чтобы установить, кто скрывался за гневными комментариями с критикой чернокожих футболистов, которые не забили три пенальти в финальной серии Евро-2020.

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