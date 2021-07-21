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Игрока какого клуба АПЛ обвинили в педофилии: что известно о подозреваемом

Руководство клуба де-факто назвало имя подозреваемого

сегодня, 14:43
Автор:

Данило Матюха

В английском футболе в эти дни набирает обороты очень неприятная криминальная история. Один из выступающих в премьер-лиге игроков обвиняется в педофилии. Об этом сообщает The Sun.

Игрока какого клуба АПЛ обвинили в педофилии: что известно о подозреваемом

АПЛ - фото из открытых источников

По информации журналистов, британская полиция задержала игрока Английской премьер-лиги по подозрению в сексуальных преступлениях против несовершеннолетних. Подозреваемый был задержан 16 июля и допрошен представителями полиции Большого Манчестера, ведущими расследование. После этого спортсмен был выпущен под залог. Источник The Sun утверждает, что в доме футболиста был проведен обыск, в ходе которого некие предметы, связанные с делом, были изъяты. 

Полиция подтвердила факт задержания 31-летнего мужчины, подозреваемого в совершении преступлений на сексуальной почве в отношении детей, но не назвала имени того, в отношении кого начато расследование. В то же время стало известно, что подозреваемый выступает за клуб "Эвертон" из Ливерпуля.

Как известно в всего два футболиста подходят под известные параметры подозреваемого: Гильфи Сигурдссон и Фабиан Делф. При этом Делф принял участие в последнем контрольном матче "Эвертона", а вот Сигурдссона в составе не было. Кроме того, Александра Хельга Иварсдоттир, его супруга, неожиданно удалила свою страницу в соцсети, а сам Сигурдссон на контакт с прессой не идет.

Несколько часов назад руководство клуба открыто заявило, что Фабин Делф не причастен к сексуальному скандалу.

Напомним, что британская полиция начала расследование, чтобы установить, кто скрывался за гневными комментариями с критикой чернокожих футболистов, которые не забили три пенальти в финальной серии Евро-2020.


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Источник: https://www.thesun.co.uk/sport/15645989/fabian-delph-everton-wrongly-named-child-sex-offences/
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