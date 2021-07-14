В какой клуб перешел герой финальной серии пенальти на Евро-2020 Джанлуиджи Доннарума

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Данило Матюха
Вратарь национальной сборной Италии Джанлуиджи Доннарума накануне подписания контракта с ПСЖ попрощался со своим родным клубом "Миланом" в котором дебютировал еще в 16 лет. Об этом футболист написал в своем Instagram.
Джанлуиджи Доннарума - фото из открытых источников
Хоть "россонери" и успели стать частью семьи для талантливого голкипера, но футболист считает, что некоторые тяжелые выборы являются частью его личностного роста как мужчины.
В своем посте бывший вратарь "Милана" говорит, что решение далось ему не легко и его выбор нельзя просто описать несколькими словами в Instagram.
Напомним, что победителем Чемпионата Европы по футболу UEFA EURO 2020 (Евро-2020) стала Италия. Сборная Италии завоевала кубок Анри Делоне после серии пенальти и обошла соперника со счетом 3:2.
К тому же два последних удара англичан потащил итальянский вратарь Доннарумма, став лучшим игроком чемпионата Европы 2020 года. Основное время закончилось со счетом 1:1. Этот трофей стал вторым в истории итальянского футбола.
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