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Главная Новости Спорт футбол В какой клуб перешел герой финальной серии пенальти на Евро-2020 Джанлуиджи Доннарума
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В какой клуб перешел герой финальной серии пенальти на Евро-2020 Джанлуиджи Доннарума

Молодой голкипер попрощался с итальянским "Миланом", в котором играл более 6 лет

сегодня, 13:40
Автор:

Данило Матюха

Вратарь национальной сборной Италии Джанлуиджи Доннарума накануне подписания контракта с ПСЖ попрощался со своим родным клубом "Миланом" в котором дебютировал еще в 16 лет. Об этом футболист написал в своем Instagram.

В какой клуб перешел герой финальной серии пенальти на Евро-2020 Джанлуиджи Доннарума

Джанлуиджи Доннарума - фото из открытых источников

Хоть "россонери" и успели стать частью семьи для талантливого голкипера, но футболист считает, что некоторые тяжелые выборы являются частью его личностного роста как мужчины. 

"Я приехал в Милан, когда был еще ребенком. Восемь лет я с гордостью носил эту футболку, мы дрались, страдали, побеждали, плакали, радовались вместе с моими товарищами по команде, моими тренерами, вместе с нашими болельщиками, всеми, кто является частью клуба. В футболке "россонери" я также достиг важных личных целей, как дебют в 16 лет в Серии А", — пишет Доннарума.

В своем посте бывший вратарь "Милана" говорит, что решение далось ему не легко и его выбор нельзя просто описать несколькими словами в Instagram.


"Я прожил необыкновенные годы, которые никогда не забуду. Теперь пришло время попрощаться. Выбор, действительно, был нелегким, и, безусловно, одного поста недостаточно, чтобы его объяснить. Это невозможно сделать, как и передать словами глубокие чувства. Я могу сказать, что иногда бывает правильным выбирать изменения, сталкиваться с различными проблемами, расти. Все "россонери", которых я встречал  от первого до последнего дня навсегда останутся в моем сердце, как важная и фундаментальная часть жизненного пути, который сделал меня тем, кем я есть. Я желаю "Милану" всех возможных успехов, и я делаю это от всего сердца, ради любви, которая связывает меня с этим клубом", — подытожил игрок.

Напомним, что победителем Чемпионата Европы по футболу UEFA EURO 2020 (Евро-2020) стала ИталияСборная Италии завоевала кубок Анри Делоне после серии пенальти и обошла соперника со счетом 3:2.

К тому же два последних удара англичан потащил итальянский вратарь Доннарумма, став лучшим игроком чемпионата Европы 2020 года. Основное время закончилось со счетом 1:1. Этот трофей стал вторым в истории итальянского футбола.



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Источник: https://www.instagram.com/p/CRR64_QDVup/
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