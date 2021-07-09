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Главная Новости Спорт футбол В какой клуб АПЛ может перейти датский игрок, едва не лишивший Англию выхода в финал Евро-2020
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В какой клуб АПЛ может перейти датский игрок, едва не лишивший Англию выхода в финал Евро-2020

Миккель Дамсгаарда может оказаться в одном из клубов АПЛ

сегодня, 12:06
Автор:

Данило Матюха

Человек, который едва не разрушил надежды Англии на Евро-2020, — датчанин Миккель Дамсгаард — собирается стать игроком Английской Премьер-лиги. На данный момент ряд топовых клубов уже связывались с агентом футболиста. Об этом сообщает FourFourTwo.

В какой клуб АПЛ может перейти датский игрок, едва не лишивший Англию выхода в финал Евро-2020

Миккель Дамсгаард - фото из открытых источников

Журналисты сообщают, что "Тоттенхэм", "Лестер" и "Лидс" очень хотят подписать датского игрока уже в этом сезоне. Нападающий "Сампдории" стал мишенью для ряда клубов по всей Европе благодаря своим подвигам на Евро-2020, в том числе первому забитому голу в ворота Англии в полуфинальном матче.

"Сампдория" ранее оценивала талант своего футболиста в 30 миллионов фунтов стерлингов, но эта цифра наверняка увеличилась после достойного поражения Дании в полуфинале чемпионата Европы. Агент 21-летнего форварда также утверждает, что Дамсгаард хотел бы присоединиться к клубу с Премьер-лиги и стать частью английского футбола.

Напомним, что футбольное сообщество "взорвалась" от назначения очень спорного пенальти в дополнительное время полуфинального матча Англии и Дании, который и решил исход всего поединка. Ранее "Комментарии" писали от том, как мир отреагировал на скандальное пенальти англичан в полуфинале Евро-2020.

Добавим, что тренер сборной Дании Каспер Хьюльманд сожалеет о поражении в матче против сборной Англии. Датский наставник продемонстрировал отличное спокойствие, хорошую командную игру и большую тактическую изобретательность на протяжении всего турнира, но в полуфинальном матче Евро-2020, по мнению самого тренера, это не сыграло решающей роли. 


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Источник: https://www.fourfourtwo.com/news/football-rumours-is-mikkel-damsgaard-england-bound-1625811441000
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