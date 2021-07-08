Как мир отреагировал на скандальный пенальти англичан в полуфинале Евро-2020

Эксперты VAR не нашли причин, по которым сам арбитр Дэнни Маккели должен был пересмотреть пенальти на пользу англичан. Это стало роковой ошибкой, говорят несколько бывших судей и футболистов. Об этом сообщает TV Sport 2.

Спорное пенальти на Евро-2020 - фото из открытых источников

Во время первой пятнадцатиминутки быстрый Рахим Стерлинг вылетел в штрафную площадку датчан и обогнал Йоакима Мюле. Защитник сборной Дании попытался перехватить мяч, но судья Дэнни Маккели дал свисток и указал на точку. Игроки гостевой команды были очень недовольны решением, поскольку контакт казался минимальным.

Арбитры VAR проверили ситуацию, но и им не показалось, что самому Дэнни Маккели нужно было посмотреть этот эпизод. Гарри Кейну удалось реализовать пенальти, который впоследствии привел англичан к победе и вывел их в финал чемпионата Европы.

Еще до конца поединка между футбольными болельщиками разгорелась дискуссия о том, был ли пенальти в ворота Дании вообще. По словам бывшего английского главного судьи Марка Клаттенбурга, трудно принять решение если есть даже малейший контакт.

"Это один из тех видов пенальти, когда вы, как судья, должны решить, хотите ли вы определять судьбу матча самостоятельно. Когда судья решает ставить пенальти, VAR должен войти в игру и установить, что контакта вообще не было, прежде чем отменить решение. Поставил бы я пенальти в такой равной игре? Я не уверен", — сказал бывший судья.

Марка Клаттенбурга поддерживает бывший главный судья Швеции Йонас Эрикссон. Учитывая, что матч был полуфиналом чемпионата Европы, он не считает что нужно было указывать на точку.

"Достаточно ли выиграть из-за пенальти на чемпионате Европы в полуфинале? Для меня это дешевая победа. Я очень удивлен и зол, что VAR ничего не сказал судье", — заявил Швед.

Сам виновник торжества Рахим Стерлинг уверен в своей правоте.

"Я выбежал на поле, Йоаким Мюле высунул правую ногу, и она попала мне в ногу, так что был четкий пенальти", — заявляет он.

В свою очередь тренер сборной Англии Гарет Саутгейт уверен, что если бы решение судьи было не правильным, VAR-эксперты обязательно бы вмешались.

Также на скандальное решение отреагировали известные футбольные тренеры. Так Арсен Венгер, бывший менеджер "Арсенала" полностью отрицает наличие пенальти в этой ситуации.

"Пенальти не было. Не понимаю, почему судья не идет и не смотрит на ситуацию через экран. В такой момент он должен быть полностью уверен в себе" — говорит бывший наставник "канониров".

Также свой комментарий дал нынешний тренер "Ромы", легендарный Жозе Моуринью.

"Это был совсем не пенальти. Конечно, Англия заслужила победу. Но это точно был не пенальти — особенно на таком уровне в полуфинале чемпионата Европы. Я не понимаю решения судьи, и еще меньше понимаю, что VAR не вызвал судью к экрану", — сказал тренер.

Напомним, что в полуфинальном поединке англичане обыграли сборную Дании в дополнительное время благодаря пенальти, и теперь в финале сыграют против Италии.



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