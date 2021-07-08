Почему тренер сборной Дании недоволен судейством в полуфинале Евро-2020

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Данило Матюха
Тренер сборной Дании Каспер Хьюльманд сожалеет о поражении в матче против сборной Англии. Об этом сообщает TV Sport 2.
Каспер Хьюлманд - фото из открытых источников
Датский наставник продемонстрировал отличное спокойствие, хорошую командную игру и большую тактическую изобретательность на протяжении всего турнира, но в полуфинальном матче Евро-2020, по мнению самого тренера, это не сыграло решающей роли.
Ситуации, о которой говорит Каспер Хьюльманд — это пенальти, назначенный сборной Англии после 104 минут игры. Нарушение, которое, по мнению тренера сборной Дании, был очень тонким.
При этом Хьюльманд не понимает, почему арбитр не остановил игру, так как незадолго до назначения пенальти на поле одновременно находилось два мяча.
Помимо глубокого разочарования после матча, Хьюльманд остался очень доволен игрой, которую датские игроки продемонстрировали на протяжении всего турнира.
Напомним, что футбольное сообщество взорвалась от назначения очень спорного пенальти в дополнительное время полуфинального матча. Ранее "Комментарии" писали от том как мир отреагировал на скандальный пенальти англичан в полуфинале Евро-2020.
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Сергій
сегодня, 09:20
Повністю згодний з тренером датчан: на відеоповторі добре видно, що Стерлінг торкнувся данського захисника вже коли, "пірнаючи", перебував паралельно поверхні поля (а до того його ніхто взагалі не торкався). І чому судді "не побачили" з допомогою VAR те, що на своїх телеекранах бачили всі глядачі, то є питання вельми цікаве і риторичне.