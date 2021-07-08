Почему тренер сборной Дании недоволен судейством в полуфинале Евро-2020

Тренер сборной Дании Каспер Хьюльманд сожалеет о поражении в матче против сборной Англии. Об этом сообщает TV Sport 2.

Каспер Хьюлманд - фото из открытых источников

Датский наставник продемонстрировал отличное спокойствие, хорошую командную игру и большую тактическую изобретательность на протяжении всего турнира, но в полуфинальном матче Евро-2020, по мнению самого тренера, это не сыграло решающей роли.

"Мы глубоко разочарованы. Для меня это очень сложно. Мне хочется взглянуть на это поражение в перспективе и рассказать о том, что я могу чувствовать через день или несколько часов. Мы глубоко разочарованы тем, что были так близки к выходу в финал и наше участие в нем решилось при обстоятельствах, когда Рахим Стерлинг, пробегает мимо мяча, а потом получает пенальти, которого там нет. Это все, что меня раздражает", — сказал Хьюльманд на пресс-конференции после матча.

Ситуации, о которой говорит Каспер Хьюльманд — это пенальти, назначенный сборной Англии после 104 минут игры. Нарушение, которое, по мнению тренера сборной Дании, был очень тонким.

"Самого пенальти я просто не вижу. Я этого не вижу. Совершенно очевидно, что он подставился и упал. Но я знаю, что сейчас это звучит немного, как отмазка, но я не могу избавиться от этого чувства. Я думаю, это сложно", — говорит тренер.

При этом Хьюльманд не понимает, почему арбитр не остановил игру, так как незадолго до назначения пенальти на поле одновременно находилось два мяча.

"За пять секунд до того, как Рахим Стерлинг "нырнул", я находился у четвертого судьи и говорил, что на поле есть еще один мяч. Нельзя молчат когда, лежащий на площадке мяч, влияет на игру. Вот где нужно было свистеть. Одно дело проиграть матч. Но потерять возможность таким образом, я думаю, это действительно раздражает. Мне жаль парней, потому что они кое-что вложили в эту игру", — добавил датский наставник.

Помимо глубокого разочарования после матча, Хьюльманд остался очень доволен игрой, которую датские игроки продемонстрировали на протяжении всего турнира.

"Не могу описать, насколько я восхищаюсь этой командой, ее персоналом и этими игроками, которые через многое прошли. Мы боролись как сумасшедшие и играли в хороший футбол", — говорит тренер сборной.

Напомним, что футбольное сообщество взорвалась от назначения очень спорного пенальти в дополнительное время полуфинального матча. Ранее "Комментарии" писали от том как мир отреагировал на скандальный пенальти англичан в полуфинале Евро-2020.

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