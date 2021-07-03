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Главная Новости Спорт футбол В какой форме сборная Украины сыграет с Англией (ФОТО)
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В какой форме сборная Украины сыграет с Англией (ФОТО)

Матч состоится в 22:00 по киевскому времени

сегодня, 14:30
Автор:

Елизавета Черных

Уже сегодня, 3 июля, в 22:00 состоится важнейший матч между сборными Украины и Англии в рамках четвертьфинала чемпионата Европы по футболу (Евро-2020). Команды сыграют на Олимпийском стадионе в Риме. Представители команд уже определились с комплектами форм на предстоящий футбольный поединок, пишет UA-Футбол. 

В какой форме сборная Украины сыграет с Англией (ФОТО)

Сборная Украины по футболу - фото из открытых источников

Обе национальные сборные выйдут на поле в традиционных домашних формах. Англия сыграет в белых футболках и синих шортах, а Украина — полностью в желтых комплектах.

В какой форме сборная Украины сыграет с Англией (ФОТО) - фото 2

В какой форме сборная Украины сыграет с Англией (ФОТО) - фото 3

Напомним, что букмекеры оценили шансы "сине-желтых" победить в грядущем матче англичан, закрепив успех после победы над Швецией. Букмекеры считают, что подопечные Андрея Шевченко в предстоящем поединке не смогут стать победителями.

Известно, что полузащитник национальной украинской сборной Руслан Малиновский прокомментировал грядущую встречу с британскими футболистами в 1/4 чемпионата Европы по футболу. Игрок назвал преимущество своей команды. Полузащитник считает, что национальной сборной будет легче потому, что фаворитом матча является Англия. 

Ранее интернет-издание "Комментарии" писало, что главный тренер "Динамо" Мирча Луческу высказался относительно того, кто вероятно станет победителем Чемпионата Европы по футболу (Евро-2020). Он считает, что получить кубок сможет сборная Италии, поскольку эта команда больше всего показала командную игру.

В материале нашего издания также можно прочитать, что футболисты клуба "Заря" забили в ворота турецкой команды "Макуспор" 22 мяча в контрольном матче. Кроме того, в первом и втором таймах у "Зари" были разные составы. 




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Источник: https://www.ua-football.com/ukrainian/national/1625308304-stalo-izvestno-v-kakih-komplektah-komandy-vyydut-na-match-ukraina-angliya.html?utm_source=ukrnet&utm_medium=cpc&utm_campaign=runewsukrnet
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