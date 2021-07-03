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Украина - Англия: прогноз букмекеров на матч 1/4 финала Евро-2020

Украинские футболисты являются аутсайдерами поединка

сегодня, 09:25
Автор:

Елизавета Черных

Сегодня, 3 июля, в 22:00 по киевскому времени на Олимпийском стадионе в Риме состоится противостояние между сборными Англии и Украины в рамках 1/4 финала чемпионата Европы по футболу. Букмекеры оценили шансы "сине-желтых" победить в грядущем матче, закрепив успех после победы над Швецией, пишет РБК-Украина.

Украина - Англия: прогноз букмекеров на матч 1/4 финала Евро-2020

Сборная Украины по футболу - фото из открытых источников

Букмекеры считают, что подопечные Андрея Шевченко в предстоящем поединке не смогут стать победителями.  Триумф англичан в этом матче оценивает коэффициентом 1,45. На то, что матч завершится ничьей, указан коэффициент 4,50. Выигрыш нашей национальной сборной значится с коэффициентом 9,10. В двойном исходе коэффициенты поданы такие: Украина не проиграет 3,00 / ничьи не будет 1,25 / Англия не проиграет 1,09.

Напомним, что полузащитник национальной украинской сборной Руслан Малиновский прокомментировал грядущую встречу с британскими футболистами в 1/4 чемпионата Европы по футболу. Игрок назвал преимущество своей команды. Полузащитник считает, что национальной сборной будет легче потому, что фаворитом матча является Англия. 

Ранее интернет-издание "Комментарии" писало, что главный тренер "Динамо" Мирча Луческу высказался относительно того, кто вероятно станет победителем Чемпионата Европы по футболу (Евро-2020). Он считает, что получить кубок сможет сборная Италии, поскольку эта команда больше всего показала командную игру. 

В материале нашего издания также можно прочитать, что футболисты клуба "Заря" забили в ворота турецкой команды "Макуспор" 22 мяча в контрольном матче. Кроме того, в первом и втором таймах у "Зари" были разные составы. 




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Источник: https://www.rbc.ua/rus/styler/ukraina-angliya-bukmekery-opredelili-pobeditelya-1625253553.html
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