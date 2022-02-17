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Уже скоро в мадридском "Атлетико" произойдут изменения

"Матрасников" ждут большие перемены

сегодня, 19:35
Автор:

Олег Терещенко
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Мадридский "Атлетико" в скором времени может сменить главного тренера. Как сообщает сайт Фандэй, руководство "матрасников" до сих пор не дало ответ Диего Симеоне по поводу продление контракта на пост главного тренера.

Уже скоро в мадридском "Атлетико" произойдут изменения

"Атлетико" Мадрид - фото из открытых источников

Часть боссов "Атлетико" поддержало поиск нового тренера для клуба. Чемпионы Испании уже присмотрели для себя нового тренера и собираются начать с ним переговоры.

При этом руководство мадридского клуба не дали ответа Симеоне, который запросил у них информацию касательно своего будущего в команде. Издание резюмирует, что аргентинский тренер чувствует себя нервным и обиженным.

Кроме того, есть несколько специалистов, которые сами предложили свои услуги "матрасникам". Их проекты собираются присмотреть в конце сезона.

Стоит отметить, что Симеоне возглавляет мадридский "Атлетико" уже больше десяти лет (с 2011 год). За больше, чем 10 лет мадридский клуб выиграл два чемпионата Испании, кубок и суперкубок страны, две Лиги Европы, дважды стал обладателем Суперкубка Европы и еще два раза играл в финале ЛЧ. Контракт 51-летнего тренера с красно-белыми действителен до июня 2024 года.

На сегодняшний момент "Атлетико" переживает кризис положительных результатов, так как недавно проиграл Барселоне (2:4), идет на пятом месте Ла Лиги, вылетел из Кубка и Суперкубка Испании, но продолжают борьбу в ЛЧ, где на стадии 1/8 сыграет с Манчестер Юнайтед (23 февраля).

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Источник: https://fanday.net/news/uvolnenie-simeone-rukovodstvo-atletiko-nachalo-peregovory-s-novym-trenerom
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