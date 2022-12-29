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Умер «Король футбола» в возрасте 82 лет

Легендарный бразильский футболист, ставший одним из самых выдающихся и известных спортсменов в современной истории, скончался в возрасте 82 лет.

сегодня, 21:47
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Автор:

Slava Kot

29 декабря в возрасте 82 лет скончался легендарный бразильский футболист, которого называют "Королем футбола" – Пеле. О смерти культовой личности в мире спорта сообщила дочь футболиста. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Instagram Келли Насименто.

Умер «Король футбола» в возрасте 82 лет

Умер "Король футбол" Пеле. Фото из открытых источников

Футболист, который с ростом в бразильских дебрях и своим талантом и старанием стал одним из самых известных и выдающихся спортсменов в современном мире спорта, умер 29 декабря в возрасте 82 года. Смерть футболиста, у которого есть уникальное достижение, ведь выиграл трижды Чемпионат мира по футболу подтвердила Келли Насименто.

"Все, что мы имеем, это благодаря тебе, мы любим тебя безгранично. Отдыхай с миром", — написала дочь легенды футбола.

В последние годы бывший футболист проходил курсы лечений. В 2012 году Пеле начал хуже ходить, ведь перенес неудачную операцию на бедре. В 2021 году легенда футбола легла на операционный стол, где ему удалили опухоль прямой кишки. "Король футбола" несколько лет проходил курс химиотерапии.

Посмотреть сообщение дочери Пеле о смерти " Король футбола" можно ниже:

Умер «Король футбола» в возрасте 82 лет - фото 2

Кроме множества региональных и национальных титулов, он выиграл два кубка Либертадорес, южноамериканский эквивалент Лиги чемпионов, и два Межконтинентальных кубка, ежегодный турнир между лучшими командами Европы и Южной Америки.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об удивительном жесте солидарности для футболиста, которому объявили смертный приговор.

Также "Комментарии" писали о символической сборной футбола 2022 года, в которую попали большинство французских игроков.




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Источник: https://www.instagram.com/p/Cmw0NoRJEUm/
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