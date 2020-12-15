Умер бывший футболист "Динамо"

Сегодня, 15 декабря, ушел из жизни известный бывший футболист киевского ФК "Динамо" Пётр Слободян. Сердце Петра Петровича перестало биться на 68-м году жизни. Однако причина его смерти пока остается неизвестной. О трагедии пишет пресс-служба клуба.

ФОТО: Из открытых источников

Президент ФК "Динамо" Киев Игорь Суркис выразил свои соболезнования в связи со смертью бывшего игрока его клуба. Кроме того, он рассказал о том, каким был Слободян при жизни и о его заслугах. Игорь Суркис отметил, что Слободян остался в его памяти неординарным человеком, настоящим бойцом и примером для подражания. Даже несмотря на многочисленные травмы, полученные за всю карьеру, он никогда не сдавался и шел только вперед.

За те 5 лет, что Слободян провел в ФК "Динамо", он помог своей команде получить большое количество побед. Хоть карьера Петра длилась не так долго из-за травм, но он все же стал профессионалом своего дела. В мир футбола он, все таки, вернулся чуть позже, но уже не в качестве футболиста. Слободян стал преподавателем на кафедре физического воспитания университета имени Т. Г. Шевченко.

Проработав в ВУЗе на протяжении 3 лет Пётр Петрович возглавил "Оболонь". На новой должности Слободян также показал себя как профессионал своего дела. В 2008 году он завершил работать в "Оболони" и решил полностью посвятить себя семье. К слову, в 2020 году бывшему футболисту президентом страны был присвоен Орден "За заслуги" II степени.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о смерти 38-летнего члена клуба "Динамо", а также о том, что умер тренер, который вывел Аргентину в финал ЧМ-2014 по футболу.

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