Умер 38-летний член клуба "Динамо"

Экс-нападающий московского хоккейного клуба "Динамо" Артем Чернов скончался в возрасте 38 лет. Об этом сообщает Интефакс.

"Хоккейный клуб выражает искренние соболезнования родным и близким Артема. Мы скорбим вместе с вами", — говорится в сообщении клуба.

Причины смерти не уточняются.

Чернов начал профессиональную карьеру в составе новокузнецкого "Металлурга". В 2000 году на драфте НХЛ был выбран в пятом раунде под общим 162-м номером клубом "Даллас Старз", после чего в сезоне 2000/2001 стал одним из самых результативных игроков "Металлурга".

Спортсмен заключил договор с московским "Динамо", где завоевал Кубок Гагарина в 2012 году. Он также выступал за "Торпедо", "Автомобилист", "Атлант", "Салават Юлаев", "Нефтехимик" и "Витязь".

Напомним, также стало известно о смерти советского актера и Народного артиста России Николая Иванова на 78-ом году жизни. Причиной, по которой оборвалась жизнь актера, была сердечная недостаточность.

Ранее "Комментарии" сообщали что сегодня, 11 декабря, лаборатория AstraZeneca и Россия объявили о проведении совместных клинических испытаний двух вакцин против нового коронавируса. Отмечено, что тесты будут проводиться на людях от 18 лет. Совместные испытания были предложены Россией еще в конце ноября.

















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