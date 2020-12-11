kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 11.12.2020

BTC/USD

17995.46

ETH/USD

552.55

LTC/USD

73.00

НБУ 11.12.2020

USD/UAH

28.33

EUR/UAH

34.30

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Спорт другие виды спорта Умер 38-летний член клуба "Динамо"
commentss НОВОСТИ Все новости

Умер 38-летний член клуба "Динамо"

Причины смерти не уточняются

сегодня, 14:54
Автор:

Татьяна Лозовенко

Экс-нападающий московского хоккейного клуба "Динамо" Артем Чернов скончался в возрасте 38 лет. Об этом сообщает Интефакс.

Умер 38-летний член клуба "Динамо"

"Хоккейный клуб выражает искренние соболезнования родным и близким Артема. Мы скорбим вместе с вами", — говорится в сообщении клуба. 

Причины смерти не уточняются.

Чернов начал профессиональную карьеру в составе новокузнецкого "Металлурга". В 2000 году на драфте НХЛ был выбран в пятом раунде под общим 162-м номером клубом "Даллас Старз", после чего в сезоне 2000/2001 стал одним из самых результативных игроков "Металлурга".

Спортсмен заключил договор с московским "Динамо", где завоевал Кубок Гагарина в 2012 году. Он также выступал за "Торпедо", "Автомобилист", "Атлант", "Салават Юлаев", "Нефтехимик" и "Витязь".

Напомним, также стало известно о смерти советского актера и Народного артиста России Николая Иванова на 78-ом году жизни. Причиной, по которой оборвалась жизнь актера, была сердечная недостаточность.  

Ранее "Комментарии" сообщали что сегодня, 11 декабря, лаборатория AstraZeneca и Россия объявили о проведении совместных клинических испытаний двух вакцин против нового коронавируса. Отмечено, что тесты будут проводиться на людях от 18 лет. Совместные испытания были предложены Россией еще в конце ноября.






Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.sport-interfax.ru/740904
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ