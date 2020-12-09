Умер тренер, который вывел Аргентину в финал ЧМ-2014 по футболу

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Любовь Блажко
Стало известно, что после продолжительной болезни скончался экс-тренер сборной Аргентины и "Эстудиантеса" Алехандро Сабелья. Ему было 66 лет, сообщает издание Goal.
Алехандро Сабелья. Фото: sportarena
26 ноября его госпитализировали в больницу, потому что у него начались проблемы с сердцем. Ему назначили необходимое лечение, и сначала он шел на поправку. Но в какой-то момент Алехандро стало хуже, его перевели в отделение интенсивной терапии. Там он провел две недели. Вчера, 8 декабря, его состояние резко начало ухудшаться и его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). К сожалению, врачи не смогли его спасти.
Тренерская карьера Алехандро началась в 2009 году, когда он пришел в "Эстудиантес". Тогда с его помощью команда смогла одержать первую за 39 лет победу в Кубке Либертадорес (южноамериканском аналоге Лиги чемпионов). А в 2010 году его клуб выиграл первенство Аргентины.
В 2014 году Сабелья дошел с родной сборной до финала чемпионата мира. Тогда его команда в драматичном матче уступила Германии в овертайме со счетом 0:1.
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