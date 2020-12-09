Умер тренер, который вывел Аргентину в финал ЧМ-2014 по футболу

Стало известно, что после продолжительной болезни скончался экс-тренер сборной Аргентины и "Эстудиантеса" Алехандро Сабелья. Ему было 66 лет, сообщает издание Goal.

Алехандро Сабелья. Фото: sportarena

26 ноября его госпитализировали в больницу, потому что у него начались проблемы с сердцем. Ему назначили необходимое лечение, и сначала он шел на поправку. Но в какой-то момент Алехандро стало хуже, его перевели в отделение интенсивной терапии. Там он провел две недели. Вчера, 8 декабря, его состояние резко начало ухудшаться и его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). К сожалению, врачи не смогли его спасти.

Тренерская карьера Алехандро началась в 2009 году, когда он пришел в "Эстудиантес". Тогда с его помощью команда смогла одержать первую за 39 лет победу в Кубке Либертадорес (южноамериканском аналоге Лиги чемпионов). А в 2010 году его клуб выиграл первенство Аргентины.

В 2014 году Сабелья дошел с родной сборной до финала чемпионата мира. Тогда его команда в драматичном матче уступила Германии в овертайме со счетом 0:1.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, умер легендарный футболист Диего Марадона. Недавно он перенес тяжелую операцию на головном мозге, ему удалили гематому, которая образовалась из-за тромба. Операция прошла успешно. По словам врачей, состояние Марадоны было удовлетворительным, и он был выписан из больницы 11 ноября. Однако, сегодня аргентинское издание Clarin сообщило о том, что сердце Диего Марадоны остановилось.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!