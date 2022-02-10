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Украинский клуб занял второе место в рейтинге европейских команд, которые меньше всего пропустили

Составлен рейтинг клубов с лучшей защитой в Европе

сегодня, 17:03
Автор:

Мирослав Гладков
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Защитная линия киевского "Динамо" является практически самой лучшей среди всех европейских клубов в нынешнем сезоне. Об этом сообщает издание Tuttomercatoweb.

Украинский клуб занял второе место в рейтинге европейских команд, которые меньше всего пропустили

"Динамо", Фото: официальный сайт клуба

Уточняется, что защитный рейтинг возглавил голландский "Аякс", который пропустил всего 5 голов. А вот на второй строчке расположилось украинское "Динамо", которому соперники забили 9 голов в поединках УПЛ. Завершают пятерку греческий "Олимпиакос" (11 пропущенных голов), лиссабонский Спортинг (13 голов) и английский "Манчестер Сити" (14 голов).

Подчеркнем, что даже хорошая защита не позволила киевлянам пойти на зимнюю паузу в качестве лидера УПЛ. Команда Луческу уступает два очка "Шахтеру". Горняки в свою очередь имеют лучшее нападение в чемпионате Украины. Этой зимой они пополнили свой бразильский десант еще и вингером "Аякса" – Давидом Нересом.

Ранее портал "Комментарии" писал, что "Динамо" сыграло свой последний товарищеский поединок на тренировочных сборах в Турции. Соперником чемпиона Украины была команда "Широки Бриег", что представляет Боснию и Герцеговину. Киевляне убедительно разгромили противников со счетом 4:1. 

Также портал "Комментарии" напоминает, что 19 января, в возрасте 80 лет скончался самый титулованный норвежский тренер, знаменитый наставник "Русенборга" и сборной страны Нильс Арне Эгген. в последние годы у специалиста были серьезные проблемы со здоровьем. В 2015 году Нильсу Арне пересадили почку, в 2018 году ампутировали правую ногу, а в 2019 году – левую. Ранее он тренировал "Русенборг" и выбивал Динамо с Лиги Чемпионов. 


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Источник: https://www.tuttomercatoweb.com/serie-a/napoli-sesta-miglior-difesa-in-europa-fra-i-top5-campionati-solo-il-city-ha-fatto-meglio-1643990
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