Украинский клуб занял второе место в рейтинге европейских команд, которые меньше всего пропустили

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Мирослав Гладков
Защитная линия киевского "Динамо" является практически самой лучшей среди всех европейских клубов в нынешнем сезоне. Об этом сообщает издание Tuttomercatoweb.
"Динамо", Фото: официальный сайт клуба
Уточняется,
что защитный рейтинг возглавил голландский "Аякс", который пропустил всего 5
голов. А вот на второй строчке расположилось украинское "Динамо", которому соперники
забили 9 голов в поединках УПЛ. Завершают пятерку греческий "Олимпиакос" (11
пропущенных голов), лиссабонский Спортинг (13 голов) и английский "Манчестер Сити" (14 голов).
Подчеркнем,
что даже хорошая защита не позволила киевлянам пойти на зимнюю паузу в качестве
лидера УПЛ. Команда Луческу уступает два очка "Шахтеру". Горняки в свою очередь
имеют лучшее нападение в чемпионате Украины. Этой зимой они пополнили свой
бразильский десант еще и вингером "Аякса" – Давидом Нересом.
Ранее портал "Комментарии" писал, что "Динамо" сыграло свой последний товарищеский поединок на тренировочных сборах в Турции. Соперником чемпиона Украины была команда "Широки Бриег", что представляет Боснию и Герцеговину. Киевляне убедительно разгромили противников со счетом 4:1.
Также портал "Комментарии" напоминает, что 19 января, в возрасте 80 лет скончался самый титулованный норвежский тренер, знаменитый наставник "Русенборга" и
сборной страны Нильс Арне Эгген. в последние годы у специалиста были серьезные
проблемы со здоровьем. В 2015 году Нильсу Арне пересадили почку, в 2018 году
ампутировали правую ногу, а в 2019 году – левую. Ранее он тренировал
"Русенборг" и выбивал Динамо с Лиги Чемпионов.
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