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Умер известный норвежский тренер: в свое время играл против киевского "Динамо" и побеждал "Милан"

В последние годы у специалиста были серьезные проблемы со здоровьем

сегодня, 19:50
Автор:

Олег Терещенко
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В среду, 19 января, в возрасте 80 лет скончался самый титулованный норвежский тренер, знаменитый наставник "Русенборга" и сборной страны Нильс Арне Эгген.

Умер известный норвежский тренер: в свое время играл против киевского "Динамо" и побеждал "Милан"

Нильс Арне Эгген - фото из ФК "Русенборг"

Как сообщают sport.fakty.ua, в последние годы у специалиста были серьезные проблемы со здоровьем. В 2015 году Нильсу Арне пересадили почку, в 2018 году ампутировали правую ногу, а в 2019 году – левую.

Кроме того, Эггену пришлось пережить потерю близких. В 2011 году от рака умерла его жена Карин, а в феврале 2012-го он похоронил своего 51-летнего сына Кнута Торберна, который в свое время играл за отца в "Русенборге" и совершил самоубийство.

В своей футбольной карьере он выступал на позиции защитника. В составе "Русенборга" и "Валаэренги" становился трехкратным чемпионом Норвегии.

Следует отметить, что значительно большие успехи Нильс Арне Эгген достиг на тренерском поприще. Он возглавлял "Русенборг" 23 года в течение шести периодов между 1971 и 2010 годами, выиграв с командой 14 титулов чемпиона Норвегии (еще одно чемпионство он получил с "Моссом") и шесть национальных Кубков. Со скромным клубом он восемь сезонов подряд играл в Лиге чемпионов (в частности, противостоял киевскому "Динамо"), сенсационно победив в 1996 году на пути в четвертьфинал турнира титулованный "Милан".

В знак признания заслуг легендарного тренера Нильса Арне Эггена, которого называли Сэром Алексом из Тронхейма (в честь Алекса Фергюсона), у домашней арены "Русенборга" стадиона "Леркендал" установлена его статуя.

Ранее информационный портал "Комментарии" сообщал, что сборная Украины впервые будет представлена в интересном виде спорта на зимней Олимпиаде-2022.


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Источник: https://sport.fakty.ua/394249-umer-znamenityj-futbolnyj-trener-pohoronivshij-zhenu-i-syna-a-ecshe-perenesshij-amputaciyu-obeih-nog
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