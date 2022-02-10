Футбольные сборы клубов УПЛ: "Динамо" разгромило своего соперника

В четверг, 10-го февраля, "Динамо" сыграло свой последний товарищеский поединок на тренировочных сборах в Турции. Соперником чемпиона Украины была команда "Широки Бриег", что представляет Боснию и Герцеговину. Киевляне убедительно разгромили противников со счетом 4:1. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Динамо", Фото: из открытых источников

"Динамо" Киев – "Широки Бриег" – 4:1

Шапаренко (16, пенальти, 81), Гармаш (35), Ванат (47) — Мужан (68, пенальти)

Сирота (25), Боль (68) — Благаич (58)

Состав "Динамо" (1-й тайм): 1. Бущан – 24. Тымчик, 25. Забарный, 34. Сирота, 44. Дубинчак – 10. Шапаренко, 19. Гармаш (К), 14. де Пена, 7. Вербич, 99. Антюх – 28. Кулач

Состав "Динамо" (2-й тайм): 71. Бойко (Моргун, 82) – 94. Кендзера, 89. Боль, 9. Бражко, 20. Караваев – 5. Сидорчук (К), 10. Шапаренко (Шкурин, 82), 29. Буяльский, 22. Витиньо, 15. Цыганков – 15. Цыганков, 17. Ванат

Уточняется, что динамовцы на несколько дней вернутся в столицу Украины. А уже в воскресенье, 13 февраля, команда снова отправится в Турцию на заключительный сбор, который продлится до 22 февраля. После они вернутся в Украину и будут готовится к первому матчу второй части сезона в УПЛ.

Отметим, что команда Луческу занимает второе место в таблице отставая от своего главного конкурента донецкого "Шахтера" на два очка.

Ранее портал "Комментарии" писал, что 19 января, в возрасте 80 лет скончался самый титулованный норвежский тренер, знаменитый наставник "Русенборга" и сборной страны Нильс Арне Эгген. в последние годы у специалиста были серьезные проблемы со здоровьем. В 2015 году Нильсу Арне пересадили почку, в 2018 году ампутировали правую ногу, а в 2019 году – левую. Ранее он тренировал "Русенборг" и выбивал Динамо с Лиги Чемпионов.

























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