Украина – Италия: стартовала продажа билетов на решающий матч отбора Евро-2024

Матч Италия-Украина. Фото с открытых источников

С сегодняшнего дня стартовали продажи билетов на квалификационный матч чемпионата Европы 2024 года, где сойдутся национальные сборные Украины и Италии. Этот важный поединок состоится на стадионе "БайАрена" в немецком Леверкузене 20 ноября. Об этом сообщает пресс-служба УАФ, передают "Комментарии".



Продажа билетов предусмотрена в несколько этапов:

Первый этап:

С 31 октября на сайте MTicket стартовала продажа билетов, доступных исключительно для оплачиваемых криптовалютой украинских болельщиков.



Второй этап:

Начиная со 2 ноября в 09:00, на сайте MTicket будет доступна другая система оплаты, и продажа билетов для украинских фанатов будет продолжаться до 7 ноября включительно.



Третий этап:

Начиная с 8 ноября и до дня матча билеты станут доступными для всех болельщиков, включая украинцев, на платформе BayArena.

Кроме того, можно купить билеты для VIP-зоны, их стоимость составляет 290 евро, плюс налоги. Эти билеты гарантируют доступ к ресторану с разнообразными блюдами и напитками.



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