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Украина – Италия: стартовала продажа билетов на решающий матч отбора Евро-2024

Продажа билетов на матч Украина – Италия проходит в несколько этапов

сегодня, 20:14
Автор:
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Куров Артем
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Украина – Италия: стартовала продажа билетов на решающий матч отбора Евро-2024

Матч Италия-Украина. Фото с открытых источников

С сегодняшнего дня стартовали продажи билетов на квалификационный матч чемпионата Европы 2024 года, где сойдутся национальные сборные Украины и Италии. Этот важный поединок состоится на стадионе "БайАрена" в немецком Леверкузене 20 ноября. Об этом сообщает пресс-служба УАФ, передают "Комментарии".


Продажа билетов предусмотрена в несколько этапов:

Первый этап:

С 31 октября на сайте MTicket стартовала продажа билетов, доступных исключительно для оплачиваемых криптовалютой украинских болельщиков.

Второй этап:

Начиная со 2 ноября в 09:00, на сайте MTicket будет доступна другая система оплаты, и продажа билетов для украинских фанатов будет продолжаться до 7 ноября включительно.

Третий этап:

Начиная с 8 ноября и до дня матча билеты станут доступными для всех болельщиков, включая украинцев, на платформе BayArena.

Кроме того, можно купить билеты для VIP-зоны, их стоимость составляет 290 евро, плюс налоги. Эти билеты гарантируют доступ к ресторану с разнообразными блюдами и напитками.

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"Комментарии" также писали, что в эти выходные в Английской Премьер-лиге состоялись довольно интересные матчи, в том числе при участии украинцев. Что интересно, все команды, в составе которых на поле появлялись представители Украины, свои матчи выиграли.



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Источник: https://uaf.ua/article/49852
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