УЕФА внезапно изменил свое решение по делу россиян

В конце сентября президент УЕФА объявил, что организация готова вернуть российских спортсменов к участию в международных соревнованиях. Однако под давлением национальных футбольных федераций европейского континента в УЕФА отказались от прежней позиции.

Президент УЕФА Александер Чеферин. Фото из открытых источников

Исполнительный комитет УЕФА в начале недели сообщил, что разрешил сборной России в возрасте до 17 лет участвовать в юниорских мужских и женских соревнованиях и их допускает к Чемпионату Европы, несмотря на окончание сроков для участия в соревнованиях. В УЕФА объяснили, что таким решением они хотели, чтобы детей и молодежь не наказывали за вину взрослых. Это был бы первый шаг УЕФА к ослаблению санкций против России. Национальным сборным РФ предлагалось играть без своей символики и за пределами страны.

Однако такие заявления вызвали возмущение у многих футбольных федераций Европы. Футбольная федерация Украины подвергла критике такое решение от УЕФА и объявила, что будет бойкотировать соревнования. Вскоре к Украине присоединились другие страны, включая Литву, Польшу, Швецию, Данию, Норвегию и Англию. Совместные усилия Украины и ее партнеров сработали, и УЕФА изменили свое решение.

"России не разрешат сыграть в этом месяце в квалификации Чемпионата Европы среди юношей до 17 лет, поскольку УЕФА не смог найти "техническое решение", чтобы вернуть их в игру", — сообщает издание Sky Sports.

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