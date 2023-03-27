Ты с Россией, или ты сам по себе: министр спорта РФ раскритиковал тренера сборной России по футболу

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Министр спорта России Олег Матыцин раскритиковал главного тренера национальной футбольной команды Валерия Карпина и обвинил его в безразличии к своей работе. Российского министра вывели из себя слова "коуча" россиян, который заявил, что он может покинуть тренерский мостки к в любой момент и не держится за свою должность. Как передает издание "Комментарии", свое негодование действиями и заявлениями Карпина Матыцин высказал в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ".
Валерий Карпин. Фото: из открытых источников
Министр спорта страны-агрессора заявил, что главный тренер России сегодня занимает неопределенную позицию. Казалось бы, он тренирует главную команду РФ и должен демонтировать патриотические качества, но при этом он имеет в кармане, как минимум два паспорта других государств – Испании и Эстонии, делает настораживающие заявления, поэтому он должен определиться на чьей он стороне.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Читайте также на портале "Комментарии" - появилась реакция УЕФА на возвращение сборной России в международный футбол.
Также издание "Комментарии" сообщало – Буффон неожиданно рассказал о худшем решении в жизни.
Обсуждения
Новости