Ты с Россией, или ты сам по себе: министр спорта РФ раскритиковал тренера сборной России по футболу

Министр спорта России Олег Матыцин раскритиковал главного тренера национальной футбольной команды Валерия Карпина и обвинил его в безразличии к своей работе. Российского министра вывели из себя слова "коуча" россиян, который заявил, что он может покинуть тренерский мостки к в любой момент и не держится за свою должность. Как передает издание "Комментарии", свое негодование действиями и заявлениями Карпина Матыцин высказал в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ".

Валерий Карпин. Фото: из открытых источников

Министр спорта страны-агрессора заявил, что главный тренер России сегодня занимает неопределенную позицию. Казалось бы, он тренирует главную команду РФ и должен демонтировать патриотические качества, но при этом он имеет в кармане, как минимум два паспорта других государств – Испании и Эстонии, делает настораживающие заявления, поэтому он должен определиться на чьей он стороне.

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"Главный тренер сборной России по футболу – это не просто лицо команды, это лицо страны. Тренер учит схемам и тактике игры, дисциплине, но главное – является авторитетом и ролевой моделью достойного поведения. Каждое сказанное слово дает соответствующий настрой спортсменам и миллионам российских болельщиков. Чтобы спортсмены с гордостью выходили на каждый матч и выкладывались по максимуму за российский флаг. Выражение безразличия в спорте – дорога в никуда. Поэтому надо четко определиться: ты с нами – командой, болельщиками, Россией, или ты сам по себе", – заявил Матыцин.

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