Буффон неожиданно рассказал о худшем решении в жизни

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Slava Kot
Легендарный вратарь Джанлуиджи Буффон дал интервью, где рассказал о своем лучшем опыте в жизни, а также худшем решении. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на проект Bobo TV.
Джанлуиджи Буффон. Фото из открытых источников
Итальянский футболист и культовый игрок футбольного клуба "Ювентус" признался, что время в Париже стало для него лучшим опытом в карьере.
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Вратарь рассказывает, что во Франции он получил новые стимулы и энергию. Быстро изучил французский, общался с людьми и посещал музеи.
Сейчас 45-летний игрок продолжает выступать на профессиональном уровне. Легендарный вратарь вернулся в свою первую команду "Парма", с которой выступает в Серии В. Контракт Джанлуиджи Буффона рассчитан до июня 2024 года.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что лучший футболист стал популярной звездой фильмов для взрослых.
Также "Комментарии" писали о сработавшей провокации Усика: жадный боксер согласился на бой. Таким образом, ожидается, что Усик и Фьюри проведут объединительный бой за звание абсолютного чемпиона мира в апреле этого года.
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