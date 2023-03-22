Буффон неожиданно рассказал о худшем решении в жизни

Легендарный вратарь Джанлуиджи Буффон дал интервью, где рассказал о своем лучшем опыте в жизни, а также худшем решении. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на проект Bobo TV.



Джанлуиджи Буффон. Фото из открытых источников

Итальянский футболист и культовый игрок футбольного клуба "Ювентус" признался, что время в Париже стало для него лучшим опытом в карьере.

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"Мое пребывание в ПСЖ было лучшим опытом в моей карьере, а решение пойти было самым плохим в моей жизни. Президент бил по голове, когда услышал, что я отказываюсь от десяти миллионов евро, а дети до сих пор спрашивают меня, почему мы покинули этот город ", – признается Буффон.

Вратарь рассказывает, что во Франции он получил новые стимулы и энергию. Быстро изучил французский, общался с людьми и посещал музеи.

"Команда ПСЖ обладала невероятным футбольным качеством, которого я никогда раньше не испытывал. К сожалению, была проблема с ментальностью. Ответный матч против Манчестер Юнайтед и поражение дома — это самая большая катастрофа", — рассказывает Джанлуиджи Буффон.

Сейчас 45-летний игрок продолжает выступать на профессиональном уровне. Легендарный вратарь вернулся в свою первую команду "Парма", с которой выступает в Серии В. Контракт Джанлуиджи Буффона рассчитан до июня 2024 года.

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