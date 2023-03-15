Появилась реакция УЕФА на возвращение сборной России в международный футбол

УЕФА не будет выступать против того, чтобы сборная России принимала участие в чемпионате Центрально-азиатской футбольной ассоциации (CAFA). При этом УЕФА не смущает тот факт, что официально все сборные страны-агрессора отстранены от участия в международных соревнованиях. В УЕФА пояснили, что турнир не носит статуса официального и санкции в отношении него не были введены. Такой ответ УЕФА обнародовал после того, как россияне сами попросили публично растолковать их участие в турнире.

Сборная России. Фото: из открытых источников

В УЕФА считают, что участие той или иной команды в товарищеских матчах – никак не регламентируется, потому как товарищеские матчи не имеют статус официальных.

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"Товарищеские матчи не являются частью соревнований УЕФА и как таковые выходят за рамки компетенции и ответственности УЕФА. По этой причине участие российских команд в товарищеских турнирах не противоречит решению исполкома УЕФА об отстранении российских команд от участия в соревнованиях под эгидой организации", – пояснили в УЕФА.

Стоит отметить, стартует чемпионат CAFA в июне нынешнего года в Бишкеке и Ташкенте. Помимо сборной России в турнире планируют принять участие сборные Таджикистана, Ирана, Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана, Афганистана и еще неназванная азиатская сборная. Итоги игр будут влиять на мировой рейтинг каждой из команд.

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