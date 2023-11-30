Травма Довбика: сыграет ли украинец с "Валенсией"

"Жирона" в прошлом туре испанской Ла Лиги сыграла вничью с "Атлетиком" Бильбао. Перед матчем стало известно, что из-за травмы не сыграет Артем Довбик. Однако уже сегодня появилось фото тренировки команды на котором присутствует украинец. Об этом стало известно из официального инстаграммы "Жироны", передают "Комментарии".



Довбик во время матча Фото с открытых источников

Украинец пропустил матч с Атлетик Бильбао (1:1) из-за повреждений, но сейчас он уже активно работает над восстановлением. Его участие в тренировке, опубликованной в официальном инстаграмме Жирони, свидетельствует о его готовности вернуться на поле.



Следующая игра "Жироны" состоится в субботу 2 декабря. Команда Мичеля Санчеса будет принимать "Валенсию", за которую играет украинец Яремчук. В случае, если Довбик полностью восстановился от травмы, а Роман получит игровые минуты, мы сможем увидеть дуэль двух форвардов сборной Украины.

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