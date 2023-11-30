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Травма Довбика: сыграет ли украинец с "Валенсией"

Довбик получил травму перед матчем прошлого тура с "Атлетиком"

сегодня, 16:25
Автор:
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Куров Артем
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"Жирона" в прошлом туре испанской Ла Лиги сыграла вничью с "Атлетиком" Бильбао. Перед матчем стало известно, что из-за травмы не сыграет Артем Довбик. Однако уже сегодня появилось фото тренировки команды на котором присутствует украинец. Об этом стало известно из официального инстаграммы "Жироны", передают "Комментарии".

Травма Довбика: сыграет ли украинец с "Валенсией"

Довбик во время матча Фото с открытых источников

Украинец пропустил матч с Атлетик Бильбао (1:1) из-за повреждений, но сейчас он уже активно работает над восстановлением. Его участие в тренировке, опубликованной в официальном инстаграмме Жирони, свидетельствует о его готовности вернуться на поле.


Следующая игра "Жироны" состоится в субботу 2 декабря. Команда Мичеля Санчеса будет принимать "Валенсию", за которую играет украинец Яремчук. В случае, если Довбик полностью восстановился от травмы, а Роман получит игровые минуты, мы сможем увидеть дуэль двух форвардов сборной Украины.

Травма Довбика: сыграет ли украинец с ”Валенсией” - фото 2

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Источник: https://www.instagram.com/p/C0O-LwGonKL/?img_index=3
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