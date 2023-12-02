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Трансфер Мбаппе в Реал: последний шанс для француза

"Реал" не был финансового готов подписать Мбаппе в 2023 году

сегодня, 11:41
Автор:
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Куров Артем
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Трансферная сага по переходу Килиана Мбаппе в мадридский "Реал" продолжается уже не первый год. Тем не менее, в 2024 году она должна завершиться, потому что, как сообщает портал Relevo, "королевский клуб" сделает последнюю попытку подписать звездного француза.

Трансфер Мбаппе в Реал: последний шанс для француза

Мбаппе во время матча. Фото с открытых источников

Реал Мадрид готовит последнее предложение в трансферной саге перехода Килиана Мбаппе. Контракт игрока ПСЖ истекает в 2024 году и в Мадриде, несмотря на все разочарования последних лет, хотят попытаться подписать француза еще раз. По сообщению Relevo, они готовят предложение для игрока, которое будет представлено в первой половине 2024 года, чтобы футболист прибыл после окончания сезона, когда он будет свободным агентом.


Как отмечает портал, "Реал Мадрид" не будет вступать в игру слухов. Если Мбаппе все еще мечтает играть за "королевский клуб", ему придется быстро подписать контракт. Что касается трансфера звезды ПСЖ в 2023 году, то Реал Мадрид не был финансово готов для подписания Мбаппе прошлым летом.


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Источник: https://www.relevo.com/futbol/mercado-fichajes/ultimo-intento-mbappe-real-madrid-20231201162113-nt.html
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