Трансфер Мбаппе в Реал: последний шанс для француза



















Трансферная сага по переходу Килиана Мбаппе в мадридский "Реал" продолжается уже не первый год. Тем не менее, в 2024 году она должна завершиться, потому что, как сообщает портал Relevo, "королевский клуб" сделает последнюю попытку подписать звездного француза.



Мбаппе во время матча. Фото с открытых источников

Реал Мадрид готовит последнее предложение в трансферной саге перехода Килиана Мбаппе. Контракт игрока ПСЖ истекает в 2024 году и в Мадриде, несмотря на все разочарования последних лет, хотят попытаться подписать француза еще раз. По сообщению Relevo, они готовят предложение для игрока, которое будет представлено в первой половине 2024 года, чтобы футболист прибыл после окончания сезона, когда он будет свободным агентом.

Как отмечает портал, "Реал Мадрид" не будет вступать в игру слухов. Если Мбаппе все еще мечтает играть за "королевский клуб", ему придется быстро подписать контракт. Что касается трансфера звезды ПСЖ в 2023 году, то Реал Мадрид не был финансово готов для подписания Мбаппе прошлым летом.





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