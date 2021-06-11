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Главная Новости Спорт футбол Telegram о переговорах в УЕФА: к борьбе с лозунгом "Героям Слава" привлечен Суркис
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Telegram о переговорах в УЕФА: к борьбе с лозунгом "Героям Слава" привлечен Суркис

Суркис может влиять на директора УЕФА Джорджио Маркетти, пишут в Telegram-канале

сегодня, 18:22
Автор:

Станислав Молчанов

Украинская футбольная сборная все еще находится в центре внимания из-за своей новой формы. Нынешнему виду спортивного "снаряжения" украинцев активно противостоят в России, а в УЕФА попросили убрать слова "Героям слава". По информации Telegram-канала "Легитимный", к лоббированию запрета на использование этих слов может быть привлечен нардеп от политсилы "ОПЗЖ" Григорий Суркис.

Telegram о переговорах в УЕФА: к борьбе с лозунгом "Героям Слава" привлечен Суркис

Григорий Суркис может поддерживать запрет на форму сборной — Telegram. Фото из открытых источников

"С позавчера в ситуацию активно включился Григорий Суркис, но, ожидаемо, не на стороне желто-синих. Продавливает запрет на надпись он с помощью своего давнего друга, директора УЕФА по проведению соревнований Джорджио Маркетти. Он же противостоял украинской стороне и в швейцарском кейсе, утверждая, что свободного окна для переигровки отменённого матча Швейцария-Украина нет. Хотя оно реально было", пишут администраторы канала.

Представители "Легитимного" также уточняют, что Маркетти якобы получил телефонный звонок от Суркиса еще раньше, чем в УЕФА обратилась Российская федерация спорта с официальной жалобой.

"За эти три дня Маркетти успел провести личные переговоры практически со всеми высокопоставленными представителями УЕФА, убеждая не поддерживать позицию украинской команды и угрожая проблемами с основным спонсором "Газпромом". Суркис просил Маркетти в переговорах прямо ссылаться на его фамилию, как на переговорщика между УЕФА и РФС", — сообщается в публикации Telegram-канала.

Как известно, на новой форме сборной Украины размещены две надписи: на внешней стороне воротниковой части сзади — "Слава Україні!", на внутренней стороне — "Героям слава!". В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обязали Украину внести изменения в форму, убрав фразу "Героям Слава". Этому способствовали жалобы РФС.

К слову, ранее в УЕФА не имели никаких претензий к этим лозунгам и утвердили их наличие в дизайне украинской формы. Это произошло еще в декабре 2020 года. Сейчас же в организации заявили, что каждая в отдельности фраза "может рассматриваться как общая и неполитическая", но их "комбинация" уже имеет "исторический смысл".

В четверг, 10 июня, представители Украинской ассоциации футбола вылетели в Рим для переговоров с УЕФА относительно решения по внесению корректировок в форму национальной сборной Украины по футболу.

11 июня УАФ приняла решение, которым приветствие "Слава Украине! Героям слава!" получило статус официального футбольного символа.


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Источник: https://t.me/legitimniy/7689
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