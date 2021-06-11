Telegram о переговорах в УЕФА: к борьбе с лозунгом "Героям Слава" привлечен Суркис

BTC/USD
36842.72
ETH/USD
2396.88
LTC/USD
164.73
USD/UAH
27.15
EUR/UAH
33.05
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Станислав Молчанов
Украинская футбольная
сборная все еще находится в центре внимания из-за своей новой формы. Нынешнему
виду спортивного "снаряжения" украинцев активно противостоят в России, а в УЕФА
попросили убрать слова "Героям слава". По информации Telegram-канала "Легитимный", к лоббированию запрета на использование этих слов может
быть привлечен нардеп от политсилы "ОПЗЖ" Григорий Суркис.
Григорий Суркис может поддерживать запрет на форму сборной — Telegram. Фото из открытых источников
Представители "Легитимного"
также уточняют, что Маркетти якобы получил телефонный звонок от Суркиса еще раньше,
чем в УЕФА обратилась Российская федерация спорта с официальной жалобой.
Как известно, на новой форме сборной Украины размещены две
надписи: на внешней стороне воротниковой части сзади — "Слава Україні!", на
внутренней стороне — "Героям слава!". В Союзе
европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обязали Украину
внести изменения в форму, убрав фразу
"Героям Слава". Этому способствовали жалобы РФС.
К слову, ранее в УЕФА не имели никаких претензий к этим лозунгам и утвердили их
наличие в дизайне украинской формы. Это произошло еще в декабре 2020 года. Сейчас
же в организации заявили, что каждая
в отдельности фраза
"может рассматриваться как общая и неполитическая", но их "комбинация" уже
имеет "исторический смысл".
В четверг, 10 июня, представители Украинской ассоциации футбола вылетели в Рим для переговоров с УЕФА
относительно решения по внесению корректировок в форму национальной сборной
Украины по футболу.
11 июня УАФ приняла решение, которым приветствие "Слава Украине! Героям слава!"
получило статус официального
футбольного символа.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости