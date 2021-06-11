Футбольные символы Украины получили статус официальных: как прошло голосование УАФ

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Корольова Аліна
Футбольные символы Украины и лозунги признали официальным. Исполком УАФ единогласно поддержал предложение увековечить их в футбольной традиции нашей страны. Об этом сообщил на странице в Фейсбук президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.
Футбольные символы Украины теперь официальные. Фото: facebook.com/andriy.pavelko
Согласно решению УАФ, отныне на всех официальных событиях, на мероприятиях с участием представителей УАФ на международной арене и в матчах национальных сборных можно использовать не только малый герб УАФ в виде Тризуба с надписью "Ukraine", но и большой герб — карту Украины с Тризубом в центре, заметил Павелко.
Кроме того, он добавил, что официальный статус предоставлен лозунгам "Слава Украине!" и "Героям слава!", которые уже давно на всех матчах украинской сборной служат приветствием для миллионов болельщиков как в Украине, так и по всему миру.
Напомним, накануне Андрей Павелко сообщал, что предложил оперативно созвать онлайн заседание Исполкома УАФ, чтобы рассмотреть вопрос об утверждении статуса официальных футбольных символов Украины.
Как писало издание "Комментарии", Павелко также отмечал, что попытка запрета обновленной формы украинской сборной УЕФА добилась обратного эффекта. Он напомнил, что намерение "друзей" убрать из футболок украинских игроков два важных слова, оказались напрасными.
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