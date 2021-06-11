Футбольные символы Украины получили статус официальных: как прошло голосование УАФ

Футбольные символы Украины и лозунги признали официальным. Исполком УАФ единогласно поддержал предложение увековечить их в футбольной традиции нашей страны. Об этом сообщил на странице в Фейсбук президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.

Футбольные символы Украины теперь официальные. Фото: facebook.com/andriy.pavelko

Согласно решению УАФ, отныне на всех официальных событиях, на мероприятиях с участием представителей УАФ на международной арене и в матчах национальных сборных можно использовать не только малый герб УАФ в виде Тризуба с надписью "Ukraine", но и большой герб — карту Украины с Тризубом в центре, заметил Павелко.

Кроме того, он добавил, что официальный статус предоставлен лозунгам "Слава Украине!" и "Героям слава!", которые уже давно на всех матчах украинской сборной служат приветствием для миллионов болельщиков как в Украине, так и по всему миру.

"Уникальный национальный футбольный код, который содержат в себе эти атрибуты, объединил всех украинцев, из разных регионов Украины и наших земляков из разных стран и континентов. Мы обязаны и имеем честь оберегать его и наполнять новой силой единения !, — подчеркнул президент УАФ.

Напомним, накануне Андрей Павелко сообщал, что предложил оперативно созвать онлайн заседание Исполкома УАФ, чтобы рассмотреть вопрос об утверждении статуса официальных футбольных символов Украины.

Как писало издание "Комментарии", Павелко также отмечал, что попытка запрета обновленной формы украинской сборной УЕФА добилась обратного эффекта. Он напомнил, что намерение "друзей" убрать из футболок украинских игроков два важных слова, оказались напрасными.

"Лозунги "Слава Украине" и "Героям Слава" не могут никуда исчезнуть, потому что нет такой силы, которая способна искоренить эти слова из сознания украинцев или затмить их невероятную энергетику", — написал Павелко.

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