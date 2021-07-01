Сыграет ли звездный датский нападающий Поульсен в матче с Чехией

Нападающий немецкого клуба "РБ Лейпциг" и сборной Дании Юссуф Поульсен близок к тому, чтобы восстановиться до матча со сборной Чехии в четвертьфинале Евро-2020. Об этом сообщает Sport TV 2.

Юссуф Поульсен - фото из открытых источников

Футболист вылетел из тренировочного процесса из-за травмы подколенного сухожилия в 1/8 финала чемпионата Европы в матче против сборной Уэльса. Но на данный момент Поульсен возобновил футбольную практику и чувствует себя хорошо.

"Я тренировался для себя вчера и позавчера, и все прошло очень, очень хорошо. Я планирую тренироваться частично на основной тренировке сегодня и полностью завтра, чтобы быть готовым к матчу", — заявил Поульсен.

По его словам, футболист получил все необходимые условие и перерыв на нужное количество дней, которое необходимо для подготовки. Также нападающий не исключает риск осложнения после травмы, но пока этого не чувствует.

Напомним, что правительство Англии призывает футбольных болельщиков не ездить в Рим на игру четвертьфинала Евро-2020 со сборной Украины. Главной причиной таких предостережений послужило нахождение Италии в "желтом" списке эпидемиологической опасности.

Ранее портал "Комментарии" писал, что главный тренер "Динамо" Мирча Луческу предположил, кто может стать победителем Чемпионата Европы по футболу. Он считает, что кубок получат итальянцы, которые смогли продемонстрировать лучшую командную игру.

Также британские аналитики считают, что в случае победы их команды в матче с Украиной, сборная Англии может выиграть Евро-2020, так как ни одна из оставшихся команд не будет иметь домашнего преимущества. По мнению экспертов, Англия должна найти способ обыграть Украину в своем единственном матче на нейтральной территории в этом турнире, без поддержки трибун, которая была в поединке против Германии.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!