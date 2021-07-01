Что английские футбольные эксперты предрекают своей сборной в случае победы над Украиной

Британские аналитики считают, что в случае победы их команды в матче с Украиной, сборная Англии может выиграть Евро-2020, так как ни одна из оставшихся команд не будет иметь домашнего преимущества. Об этом сообщает FourFourTwo.

Сборная Англии - фото из открытых источников

По мнению экспертов, Англия должна найти способ обыграть Украину в своем единственном матче на нейтральной территории в этом турнире, без поддержки трибун, которая была в поединке против Германии.

"Если они смогут это сделать, им будет сложно противостоять победе на Евро-2020. Для любого, кто приедет на Уэмбли, чтобы сыграть с Англией в такой атмосфере — особенно учитывая, что вместимость снова вырастет до 60 тысяч в полуфинале и финале — противники предстанут перед лицом тяжелой битвы", — считают британские журналисты.

Но в случае выхода сборной Англии в полуфинал, местным футболистам также не будет просто, считают эксперты. Они отмечают, что их потенциальный соперник — сборная Италии выглядела в значительной степени впечатляюще. Также самая сильная на бумаге из оставшихся команд Бельгия все еще может стать лучшей на турнире. Кроме того сборная Дании, которая воодушевлена ​​ужасными событиями своего матча с финнами может находиться на кураже и не отпустит возможности побороться за титул лучшей команды Европы.

Напомним, что правительство Англии призывает футбольных болельщиков не ездить в Рим на игру четвертьфинала Евро-2020 со сборной Украины. Главной причиной таких предостережений послужило нахождение Италии в "желтом" списке эпидемиологической опасности.

Ранее портал "Комментарии" писал, что главный тренер "Динамо" Мирча Луческу предположил, кто может стать победителем Чемпионата Европы по футболу. Он считает, что кубок получат итальянцы, которые смогли продемонстрировать лучшую командную игру.











Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!