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Главная Новости Спорт футбол Почему английские власти просят своих фанатов не ехать на матч с Украиной
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Почему английские власти просят своих фанатов не ехать на матч с Украиной

Матч 1/4 финала Евро-2020 между Украиной и Англией пройдет в Риме

сегодня, 18:30
Автор:

Данило Матюха

Правительство Англии призывает футбольных болельщиков не ездить в Рим на игру четвертьфинала Евро-2020 со сборной Украины. Об этом сообщает агентство Sky News со ссылкой на официального представителя премьер-министра Британии.

Почему английские власти просят своих фанатов не ехать на матч с Украиной

Английские фанаты - фото из открытых источников

Главной причиной таких предостережений послужило нахождение Италии в "желтом" списке эпидемиологической опасности.

"Очевидно, мы понимаем, как болельщики хотят сделать все возможное, чтобы поддержать сборную Англии, но нам нужно сбалансировать это с необходимостью охраны здоровья населения. Мы призываем всех придерживаться указаний и правил, которые мы имеем ", — заявил представитель премьер-министра.

По его словам, граждане должны помнить о безопасности своего здоровья и не ездить в страны из желтого списка.

Напомним, что Украина одержала победу над Швецией со счетом 2:1. Противостояние между сборными состоялось на стадионе "Хэмпден Парк" в шотландском Глазго. В четвертьфинале Евро-2020 наши футболисты выступят против английских. Игра состоится 3 июля в 22:00 по киевскому времени. По мнению тренера сборной Андрея Шевченко, украинская команда была готова к любому развитию событий, которое могло произойти на шотландском стадионе. Тренер наших соотечественников уверял, что соперник будет сосредоточен и силен, однако и украинцы — не лыком шиты.

Ранее портал "Комментарии" писал, что главный тренер "Динамо" Мирча Луческу предположил, кто может стать победителем Чемпионата Европы по футболу. Он считает, что кубок получат итальянцы, которые смогли продемонстрировать лучшую командную игру. 


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Источник: https://news.sky.com/story/covid-news-live-latest-updates-who-expert-warns-against-ditching-all-restrictions-on-particular-date-as-scientists-reveal-the-covid-measures-that-work-best-12343658
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