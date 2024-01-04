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Стало известно на что готов Мбаппе, чтобы уйти из "ПСЖ" летом

Наибольший интерес к Мбаппе проявляют "Реал" и "Ливерпуль"

4 января 2024, 23:53
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Куров Артем
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Форвард футбольного клуба ПСЖ Килиан Мбаппе принял решение выплатить значительную компенсацию своему парижскому клубу в случае, если он решит покинуть команду летом в статусе свободного агента. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс.

Стало известно на что готов Мбаппе, чтобы уйти из "ПСЖ" летом

Мбаппе праздует гол. Фото с открытых источников

Следует отметить, что сумма компенсации будет зависеть от того, когда и как сам игрок решит покинуть клуб. По оценкам, она может составлять от 70 до 80 миллионов евро, однако есть вероятность, что Мбаппе будет обязан выплатить значительно больше.

В случае если форвард решит остаться в ”ПСЖ”, он снова может рассчитывать на получение бонуса лояльности, часть которого он не получил прошлым летом. Однако с 1 января этого года Мбаппе может начать заключать предварительные контракты с другими клубами.

Контракт между 25-летним французом и ПСЖ рассчитан до завершения текущего сезона с опцией продления еще на год.


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Напомним, что мадридский "Реал" у себя в соцсетях и на официальном сайте сообщил о том, что клуб продолжит сотрудничество с главным тренером команды Карло Анчелотти . Несмотря на контракт, заканчивавшийся летом и интерес к итальянцу сборной Бразилии, клуб и тренер пришли к соглашению о продолжении сотрудничества.

Также отметим, что непобедимый украинский чемпион мира по боксу в сверхтяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) дал комментарий по поводу предстоящего поединка за титул абсолютного чемпиона против Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО).




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Источник: https://www.caughtoffside.com/2024/01/04/exclusive-kylian-mbappe-will-owe-psg-tens-of-millions-should-he-leave-for-free-but-renewal-still-an-option/
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