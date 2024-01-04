Стало известно на что готов Мбаппе, чтобы уйти из "ПСЖ" летом



















Форвард футбольного клуба ПСЖ Килиан Мбаппе принял решение выплатить значительную компенсацию своему парижскому клубу в случае, если он решит покинуть команду летом в статусе свободного агента. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс.



Мбаппе праздует гол. Фото с открытых источников

Следует отметить, что сумма компенсации будет зависеть от того, когда и как сам игрок решит покинуть клуб. По оценкам, она может составлять от 70 до 80 миллионов евро, однако есть вероятность, что Мбаппе будет обязан выплатить значительно больше.

В случае если форвард решит остаться в ”ПСЖ”, он снова может рассчитывать на получение бонуса лояльности, часть которого он не получил прошлым летом. Однако с 1 января этого года Мбаппе может начать заключать предварительные контракты с другими клубами.

Контракт между 25-летним французом и ПСЖ рассчитан до завершения текущего сезона с опцией продления еще на год.





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