Стал известен главный кандидат на пост тренера "МЮ": кто он

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Мирослав Гладков
Главный
тренер французского "ПСЖ" Маурисио Почеттино уже предстоящим летом может вернуться
в АПЛ. В его услугах заинтересован "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает The
Telegraph.
Почеттино и Зидан, Фото: из открытых источников
Источники
издания уточняют, что футболисты английского гранда хотят видеть аргентинского
специалиста на тренерском кресле своей команды. Игроки уверены, что экс-тренер
лондонского "Тоттенхэма" сможет наладить климат внутри коллектива и поправить
результаты клуба.
Также руководство "красных дьяволов" рассматривает кандидатуры Эрика тен Хага (Аякс), Луиса Энрике
(сборная Испании) и Хулена Лопетеги (Севилья).
На данный
момент командой руководит немец Ральф Рангник, который имеет контракт до конца
нынешнего сезона. Он перешел в "МЮ" с московского "Локомотива".
Ранее портал "Комментарии" писал, что "Динамо" сыграло свой последний товарищеский
поединок на тренировочных сборах в Турции. Соперником чемпиона Украины была
команда "Широки Бриег", что представляет Боснию и Герцеговину.
Киевляне убедительно разгромили противников со счетом 4:1.
Также портал "Комментарии" напоминает, что вингер донецкого "Шахтера" Евгений
Коноплянка вскоре-таки может сменить клубную прописку. Звездный украинец и его
агент ведут переговоры с польской "Краковией".
Уточняется,
что трансфер экс-игрока сборной Украины должен состояться до 12 февраля
включительно. Это произойдет если все стороны договорятся об условиях перехода.
По предварительной информации, "Шахтер" готов отпустить Коноплянку
бесплатно. Полузащитник не входит в планы главного тренера
"горняков".
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