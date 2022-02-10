Стал известен главный кандидат на пост тренера "МЮ": кто он

Главный тренер французского "ПСЖ" Маурисио Почеттино уже предстоящим летом может вернуться в АПЛ. В его услугах заинтересован "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает The Telegraph.

Почеттино и Зидан, Фото: из открытых источников

Источники издания уточняют, что футболисты английского гранда хотят видеть аргентинского специалиста на тренерском кресле своей команды. Игроки уверены, что экс-тренер лондонского "Тоттенхэма" сможет наладить климат внутри коллектива и поправить результаты клуба.

Также руководство "красных дьяволов" рассматривает кандидатуры Эрика тен Хага (Аякс), Луиса Энрике (сборная Испании) и Хулена Лопетеги (Севилья).

На данный момент командой руководит немец Ральф Рангник, который имеет контракт до конца нынешнего сезона. Он перешел в "МЮ" с московского "Локомотива".

Ранее портал "Комментарии" писал, что "Динамо" сыграло свой последний товарищеский поединок на тренировочных сборах в Турции. Соперником чемпиона Украины была команда "Широки Бриег", что представляет Боснию и Герцеговину. Киевляне убедительно разгромили противников со счетом 4:1.

Также портал "Комментарии" напоминает, что вингер донецкого "Шахтера" Евгений Коноплянка вскоре-таки может сменить клубную прописку. Звездный украинец и его агент ведут переговоры с польской "Краковией".

Уточняется, что трансфер экс-игрока сборной Украины должен состояться до 12 февраля включительно. Это произойдет если все стороны договорятся об условиях перехода. По предварительной информации, "Шахтер" готов отпустить Коноплянку бесплатно. Полузащитник не входит в планы главного тренера "горняков".

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