Появился еще один претендент на Коноплянку: что это за клуб

Вингер донецкого "Шахтера" Евгений Коноплянка вскоре-таки может сменить клубную прописку. Звездный украинец и его агент ведут переговоры с польской "Краковией". Об этом сообщает Twitter-канал BuckarooBanzai.

Евгений Коноплянка, Фото: из открытых источников

Уточняется, что трансфер экс-игрока сборной Украины должен состояться до 12 февраля включительно. Это произойдет если все стороны договорятся об условиях перехода. По предварительной информации, "Шахтер" готов отпустить Коноплянку бесплатно. Полузащитник не входит в планы главного тренера "горняков".

Подчеркнем, что в январе Коноплянка был близок к переходу в австрийский "ЛАСК", но переход сорвался. В нынешнем сезоне экс-футболист "Севильи" и "Шальке" сыграл за "Шахтер" всего два матча. В них он выходил исключительно со скамейки запасных. Результативными действиями не отметился, ни голов, ни асистов.

Ранее портал "Комментарии" писал, что Бундеслига в самом разгаре, а это значит, что пора выбирать лучшего игрока немецкого чемпионата в январе. По итогам прошлого месяца на награду претендуют шесть футболистов. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Уточняется, что за награду поборются: Роберт Левандовски (Бавария), Томас Мюллер (Бавария), Эрлинг Холанд (Боруссия Дортмунд), Патрик Виммер (Арминия), Йошко Гвардиол (РБ Лейпциг) и Мусса Диаби (Байер).

Также портал "Комментарии" напоминает, что атакующий полузащитник донецкого "Шахтера" Михаил Мудрик вошел в список топ-игроков европейского масштаба, до 21 года. По версии сайта uefa.com, он является одним из наиперспективнейшим игроком нового поколения континента.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!