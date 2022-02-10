Появился еще один претендент на Коноплянку: что это за клуб

Рубрики
МЕНЮ
Мирослав Гладков
Вингер донецкого "Шахтера" Евгений Коноплянка вскоре-таки может сменить клубную прописку. Звездный
украинец и его агент ведут переговоры с польской "Краковией". Об этом сообщает Twitter-канал
BuckarooBanzai.
Евгений Коноплянка, Фото: из открытых источников
Уточняется,
что трансфер экс-игрока сборной Украины должен состояться до 12 февраля
включительно. Это произойдет если все стороны договорятся об условиях перехода.
По предварительной информации, "Шахтер" готов отпустить Коноплянку бесплатно.
Полузащитник не входит в планы главного тренера "горняков".
Подчеркнем,
что в январе Коноплянка был близок к переходу в австрийский "ЛАСК", но переход
сорвался. В нынешнем сезоне экс-футболист "Севильи" и "Шальке" сыграл за "Шахтер" всего
два матча. В них он выходил исключительно со скамейки запасных. Результативными
действиями не отметился, ни голов, ни асистов.
Ранее портал
"Комментарии" писал, что Бундеслига в самом разгаре, а это значит,
что пора выбирать лучшего игрока немецкого чемпионата в январе. По итогам
прошлого месяца на награду претендуют шесть футболистов. Об этом сообщает
пресс-служба турнира.
Уточняется,
что за награду поборются: Роберт Левандовски (Бавария), Томас Мюллер (Бавария),
Эрлинг Холанд (Боруссия Дортмунд), Патрик Виммер (Арминия), Йошко Гвардиол (РБ
Лейпциг) и Мусса Диаби (Байер).
Также портал
"Комментарии" напоминает, что атакующий полузащитник донецкого
"Шахтера" Михаил Мудрик вошел в список топ-игроков европейского
масштаба, до 21 года. По версии сайта uefa.com, он является одним из
наиперспективнейшим игроком нового поколения континента.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости