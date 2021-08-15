СМИ назвали имя нового тренера сборной Украины по футболу: его представят 17 августа

Главным тренером украинской футбольной сборной, которую накануне покинул Андрей Шевченко, станет Александр Петраков. Об этом пишет УНИАН, ссылаясь на данные meta-ratings.com.ua.

Александр Петраков - фото из открытых источников

По данным издания, Петракова представят 17 августа на исполкоме Украинской ассоциации футбола (УАФ). 64-летний Петраков наиболее известен по своей работе со сборной Украины U-19, которую в 2019 году привел к победе на чемпионате мира.

Отметим, что ранее Мирон Маркевич, являющийся председателем комитета сборных УАФ, сообщил, что новым главным тренером украинских футболистов станет Сергей Ребров, который на данный момент тренирует "Аль-Айн". И хотя сам Ребров заявлял, что с радостью бы возглавил национальную украинскую сборную, накануне стало известно, что договорится о расторжении контракта с "Аль-Айном" не удалось.

Напомним, что 1 августа Андрей Шевченко заявил, что больше не будет возглавлять украинскую сборную по футболу. В Instagram обладатель "Золотого мяча" обнародовал пост, в котором сообщил, что у него закончился контракт с Украинской ассоциацией футбола. Шевченко выразил благодарность игрокам, болельщикам и критикам.

Издание "Комментарии" также сообщало, что игроки сборной Украины записали видеообращение к Андрею Шевченко, который 1 августа сложил с себя полномочия главного тренера "сине-желтых". Трогательный и искренний видеоролик появился на YouTube-канале vZbirna. К легендарному футболисту и тренеру обратились вратарь Георгий Бущан, защитник Эдуард Соболь, а также полузащитники Евгений Макаренко и Александр Зубков.

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