logo
Русский Українська

BTC/USD

47415.52

ETH/USD

3292.89

LTC/USD

187.36

USD/UAH

26.80

EUR/UAH

31.80

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Спорт футбол СМИ назвали имя нового тренера сборной Украины по футболу: его представят 17 августа
commentss НОВОСТИ Все новости

СМИ назвали имя нового тренера сборной Украины по футболу: его представят 17 августа

Ожидается, что команду возглавит чемпион мира U-19

15 августа 2021, 18:14
Автор:

Елизавета Черных

Главным тренером украинской футбольной сборной, которую накануне покинул Андрей Шевченко, станет Александр Петраков. Об этом пишет УНИАН, ссылаясь на данные meta-ratings.com.ua.

СМИ назвали имя нового тренера сборной Украины по футболу: его представят 17 августа

Александр Петраков - фото из открытых источников

По данным издания, Петракова представят 17 августа на исполкоме Украинской ассоциации футбола (УАФ). 64-летний Петраков наиболее известен по своей работе со сборной Украины U-19, которую в 2019 году привел к победе на чемпионате мира.

Отметим, что ранее Мирон Маркевич, являющийся председателем комитета сборных УАФ, сообщил, что новым главным тренером украинских футболистов станет Сергей Ребров, который на данный момент тренирует "Аль-Айн". И хотя сам Ребров заявлял, что с радостью бы возглавил национальную украинскую сборную, накануне стало известно, что договорится о расторжении контракта с "Аль-Айном" не удалось.

Напомним, что 1 августа Андрей Шевченко заявил, что больше не будет возглавлять украинскую сборную по футболу. В Instagram обладатель "Золотого мяча" обнародовал пост, в котором сообщил, что у него закончился контракт с Украинской ассоциацией футбола. Шевченко выразил благодарность игрокам, болельщикам и критикам. 

Издание "Комментарии" также сообщало, что игроки сборной Украины записали видеообращение к Андрею Шевченко, который 1 августа сложил с себя полномочия главного тренера "сине-желтых". Трогательный и искренний видеоролик появился на YouTube-канале vZbirna. К легендарному футболисту и тренеру обратились вратарь Георгий Бущан, защитник Эдуард Соболь, а также полузащитники Евгений Макаренко и Александр Зубков.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://sport.unian.net/football/novogo-trenera-sbornoy-ukrainy-predstavyat-17-avgusta-smi-nazvali-imya-novosti-futbola-11513872.html?_gl=1*1nid9zt*_ga*MTAyNzQzMTE1Ny4xNjIxNjA3ODA4*_ga_P6EEJX21DY*MTYyOTAzMjM5OC4xOS4xLjE2MjkwMzYyMzAuNjA.*_ga_JLSK4Y8K67*MTY
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ