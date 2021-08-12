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Ребров рассказал, возглавит ли сборную Украины по футболу

Сергей Ребров заявил, что сегодня у него есть контракт в своем клубе

сегодня, 21:42
Автор:

Лиля Воробьева

Известный украинский тренер и в прошлом футболист Сергей Ребров прокомментировал ситуацию о том согласится ли он стать главным тренером национальной сборной Украины по футболу. Информирует об этом сайт клуба "Аль-Айн", который известен украинец тренирует сейчас.

Ребров рассказал, возглавит ли сборную Украины по футболу

Сергей Ребров (фото из открытых источников)

По словам легенды украинского футбола, он бы с радостью возглавил национальную сборную родной страны.

"Но сейчас я здесь, и я выполняю свой контракт. В случае, если клуб решит, что я должен уйти, я несомненно приму предложение от национальной сборной Украины", — подытожил выдающийся футболист.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о больших кадровых перестановках в УАФ : известно, кто возглавит сборную Украины по футболу.

Мирон Маркевич, который является председателем комитета сборных УАФ, сообщил, что новым главным тренером национальной сборной по футболу станет Сергей Ребров. Легендарный украинский футболист и тренер возглавит команду после того, как ее покинул Андрей Шевченко. Об этом Мирон Маркевич рассказал Meta-ratings.com.ua.
Но сам Мирон Маркевич освобождается с Украинской ассоциации футбола (УАФ). Футбольный чиновник заявил, что честно пять лет служил украинскому футболу в УАФ, но теперь хочет поработать тренером. Кроме того, Маркевич сообщил, что после Евро-2020 у него была мысль, что он еще не сказал своего последнего слова как футбольный тренер. Поэтому он для себя решил, что надо покончить с работой функционера.
Украинский журналист Игорь Бурбас по поводу таких кадровых перестановок в УАФ написал в своем Twitter, что Маркевич заявил, что ему никто не предлагал возглавить украинскую команду.


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Источник: https://alainclub.ae/fc/ar/%D8%A3%D9%83%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%AC%D9%8A-%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%88/
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