Ребров рассказал, возглавит ли сборную Украины по футболу

Известный украинский тренер и в прошлом футболист Сергей Ребров прокомментировал ситуацию о том согласится ли он стать главным тренером национальной сборной Украины по футболу. Информирует об этом сайт клуба "Аль-Айн", который известен украинец тренирует сейчас.

Сергей Ребров (фото из открытых источников)

По словам легенды украинского футбола, он бы с радостью возглавил национальную сборную родной страны.

"Но сейчас я здесь, и я выполняю свой контракт. В случае, если клуб решит, что я должен уйти, я несомненно приму предложение от национальной сборной Украины", — подытожил выдающийся футболист.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о больших кадровых перестановках в УАФ : известно, кто возглавит сборную Украины по футболу.

Мирон Маркевич, который является председателем комитета сборных УАФ, сообщил, что новым главным тренером национальной сборной по футболу станет Сергей Ребров. Легендарный украинский футболист и тренер возглавит команду после того, как ее покинул Андрей Шевченко. Об этом Мирон Маркевич рассказал Meta-ratings.com.ua.

Но сам Мирон Маркевич освобождается с Украинской ассоциации футбола (УАФ). Футбольный чиновник заявил, что честно пять лет служил украинскому футболу в УАФ, но теперь хочет поработать тренером. Кроме того, Маркевич сообщил, что после Евро-2020 у него была мысль, что он еще не сказал своего последнего слова как футбольный тренер. Поэтому он для себя решил, что надо покончить с работой функционера.

Украинский журналист Игорь Бурбас по поводу таких кадровых перестановок в УАФ написал в своем Twitter, что Маркевич заявил, что ему никто не предлагал возглавить украинскую команду.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!