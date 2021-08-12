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Главная Новости Спорт футбол Пробивает на слезу: игроки сборной трогательно попрощались с «Шевой»
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Пробивает на слезу: игроки сборной трогательно попрощались с «Шевой»

Игроки записали видеообращение к тренеру, который покинул свой пост

сегодня, 17:38
Автор:

Кравцев Сергей

Футболисты сборной Украины записали видеообращение к Андрею Шевченко, который 1 августа сложил с себя полномочия главного тренера "сине-желтых". Трогательный и искренний видеоролик появился на YouTube-канале vZbirna. К легендарному футболисту и тренеру обратились вратарь Георгий Бущан, защитник Эдуард Соболь, а также полузащитники Евгений Макаренко и Александр Зубков. Об этом информирует издание "Комментарии", ссылаясь на ютуб-канал vZbirna.

Пробивает на слезу: игроки сборной трогательно попрощались с «Шевой»

Андрей Шевченко. Фото: 24 канал

Игроки выразили благодарность Андрею Николаевичу за то, что поверил в них и подарил шанс выступать за сборную Украины. Парни пожелали Шевченко удачи в дальнейшей карьере и новых успехов.


Интересно, что к Андрею Шевченко обратились именно эти четыре футболиста, которых называют восходящими звездами украинского футбола. Нужно сказать, что именно при тренерстве Андрея Шевченко все четыре футболиста закрепились в основном составе сборной. Если Эдуард Соболь, Евгений Макаренко и Александр Зубков и раньше вызывались в сборную, хоть и не всегда попадая в заявку на матчи, то настоящим открытием "Шевы" в главной команде страны стал 27-летний голкипер киевского "Динамо", страж ворот сборной Георгий Бущан. Казалось, что пока кипер "Шахтера" Андрей Пятов не закончил карьеру, то у Георгия нет шансов стать первым номером, но Андрей Шевченко поверил в Георгия и дал ему шанс даже в самых решающих матчах, в итоге талантливый одессит стал первым в сборной среди вратарей.

Читайте ранее на нашем портале – стала известна настоящая причина ухода Андрей Шевченко с поста главного коуча сборной.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=YyVmI_s8nHI&t=47s
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