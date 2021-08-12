Пробивает на слезу: игроки сборной трогательно попрощались с «Шевой»

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Кравцев Сергей
Футболисты сборной Украины записали видеообращение к Андрею Шевченко, который 1 августа сложил с себя полномочия главного тренера "сине-желтых". Трогательный и искренний видеоролик появился на YouTube-канале vZbirna. К легендарному футболисту и тренеру обратились вратарь Георгий Бущан, защитник Эдуард Соболь, а также полузащитники Евгений Макаренко и Александр Зубков. Об этом информирует издание "Комментарии", ссылаясь на ютуб-канал vZbirna.
Андрей Шевченко. Фото: 24 канал
Игроки выразили благодарность Андрею Николаевичу за то, что поверил в них и подарил шанс выступать за сборную Украины. Парни пожелали Шевченко удачи в дальнейшей карьере и новых успехов.
Интересно, что к Андрею Шевченко обратились именно эти четыре футболиста, которых называют восходящими звездами украинского футбола. Нужно сказать, что именно при тренерстве Андрея Шевченко все четыре футболиста закрепились в основном составе сборной. Если Эдуард Соболь, Евгений Макаренко и Александр Зубков и раньше вызывались в сборную, хоть и не всегда попадая в заявку на матчи, то настоящим открытием "Шевы" в главной команде страны стал 27-летний голкипер киевского "Динамо", страж ворот сборной Георгий Бущан. Казалось, что пока кипер "Шахтера" Андрей Пятов не закончил карьеру, то у Георгия нет шансов стать первым номером, но Андрей Шевченко поверил в Георгия и дал ему шанс даже в самых решающих матчах, в итоге талантливый одессит стал первым в сборной среди вратарей.
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