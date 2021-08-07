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Большие кадровые перестановки в УАФ: известно, кто возглавит сборную Украины по футболу

Мирон Маркевич решил покинуть свой пост в УАФ

сегодня, 12:35
Автор:

Лиля Воробьева

Большие кадровые перестановки в УАФ: известно, кто возглавит сборную Украины по футболу

Сергей Ребров (фото из открытых источников)

Мирон Маркевич, являющийся председателем комитета сборных УАФ, сообщил, что новым главным тренером национальной сборной по футболу станет Сергей Ребров. Легендарный украинский футболист и тренер возглавит команду после того, как ее покинул Андрей Шевченко. Об этом Мирон Маркевич рассказал Meta-ratings.com.ua.

"Я хочу пожелать успехов Сергею Реброву, который с 9 августа станет новым главным тренером национальной сборной Украины по футболу. Он всегда может рассчитывать на мою поддержку", — сказал Маркевич.

Но сам Мирон Маркевич увольняется с Украинской ассоциации футбола (УАФ). Футбольный чиновник заявил, что честно пять лет служил украинскому футболу в УАФ, но теперь хочет поработать тренером. Кроме того, Маркевич сообщил, что после Евро-2020 у него была мысль, что он еще не сказал своего последнего слова как футбольный тренер. Поэтому он для себя решил, что надо покончить с работой функционера.

Украинский журналист Игорь Бурбас по поводу таких кадровых перестановок в УАФ написал в своем Twitter, что Маркевич заявил, что ему никто не предлагал возглавить украинскую команду.

"Мне даже не предлагали сборную. Просто поставили перед фактом, что тренером будет Ребров. Сказали и дальше руководить комитетом. Но я решил подать в отставку", — подчеркнул он.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что Шевченко попрощался со сборной Украины и в чем причина. Андрий Шевченко неожиданно заявил, что после пяти лет во главе "сине-желтых" он оставляет пост главного тренера сборной Украины по футболу. На своей странице в Instagram обладатель "Золотого мяча" отметил, что 1 августа у него закончился контракт с Украинской ассоциацией футбола. Также 44-летний тренер украинской сборной поблагодарил всех за совместную работу и пережитые вместе моменты. Андрей Шевченко выразил благодарность каждому футболисту, болельщику и критику.



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Источник: https://meta-ratings.com.ua/news/markevich-prinyal-reshenie-pokinut-svoy-post-v-ukrainskoy-assotsiatsii-futbola-1023687/
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