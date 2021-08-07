Большие кадровые перестановки в УАФ: известно, кто возглавит сборную Украины по футболу

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Лиля Воробьева
Сергей Ребров (фото из открытых источников)
Мирон Маркевич, являющийся председателем комитета сборных УАФ, сообщил, что новым главным тренером национальной сборной по футболу станет Сергей Ребров. Легендарный украинский футболист и тренер возглавит команду после того, как ее покинул Андрей Шевченко. Об этом Мирон Маркевич рассказал Meta-ratings.com.ua.
Но сам Мирон Маркевич увольняется с Украинской ассоциации футбола (УАФ). Футбольный чиновник заявил, что честно пять лет служил украинскому футболу в УАФ, но теперь хочет поработать тренером. Кроме того, Маркевич сообщил, что после Евро-2020 у него была мысль, что он еще не сказал своего последнего слова как футбольный тренер. Поэтому он для себя решил, что надо покончить с работой функционера.
Украинский журналист Игорь Бурбас по поводу таких кадровых перестановок в УАФ написал в своем Twitter, что Маркевич заявил, что ему никто не предлагал возглавить украинскую команду.
Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что Шевченко попрощался со сборной Украины и в чем причина. Андрий Шевченко неожиданно заявил, что после пяти лет во главе "сине-желтых" он оставляет пост главного тренера сборной Украины по футболу. На своей странице в Instagram обладатель "Золотого мяча" отметил, что 1 августа у него закончился контракт с Украинской ассоциацией футбола. Также 44-летний тренер украинской сборной поблагодарил всех за совместную работу и пережитые вместе моменты. Андрей Шевченко выразил благодарность каждому футболисту, болельщику и критику.
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