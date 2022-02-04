Скоро случится "роботизация" футбола

Как стало известно, во время клубного чемпионата мира в Абу-Даби, в матче английского "Челси" помимо обычных арбитров, будут судить "роботизированные". Как сообщает Интернет юа, под "роботами" понимается интеллектуальная система, отслеживающая игроков по поле.

"Роботизация" в футболе - фото из dsnews.ua

Суть интеллектуальной машины состоит в том, что основу системы составят специальные камеры, которые установят на крыше стадиона.

Отслеживая игроков по 29 контрольным точкам, она создаёт их цифровых двойников и существенно ускоряет принятие решения по поводу того, находился ли игрок в офсайде или нет. Технология практически мгновенно будет сообщать арбитрам, находился ли игрок в положении "вне игры" или нет, и сразу передаст всю необходимую информацию рефери на поле.

В Международной федерации футбола уверены, что данная система окажется полезной для тренеров, медицинского персонала и, конечно, болельщиков, а технология в целом позволит глубже анализировать действия отдельных игроков, например, предоставляя возможность проиграть спорный момент с оптимального ракурса или с высоты птичьего полёта.

Данная система уже хорошо зарекомендовала себя в ходе тестирования в рамках Кубка арабских наций по футболу, который недавно завершился в Катаре. Если дальнейшие испытания пройдут столь же успешно, то официального внедрения системы можно ожидать уже к началу Чемпионата мира, который стартует 21 ноября 2022 года.

Ранее информационный портал "Комментарии" сообщал о том, что легендарной "Черной жемчужине" из Мозамбика могло бы исполниться 80 лет. Кроме этого, портал рассказывал о единственном украинском футболисте, который получил "Серебряную бутсу".

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