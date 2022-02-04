Единственный украинский футболист, который получил "Серебряную бутсу"

Олег Протасов – является единственным украинским футболистом, который получил "Серебряную бутсу" как один из лучших бомбардиров европейских национальных чемпионатов. Это признание Протасов получил по итогам сезона-1985, забив в чемпионате СССР 35 мячей и установив рекорд результативности для советских первенств (прежний рекорд принадлежал спартаковцу Никите Симоняну — 34 гола).

Олег Протасов - фото из открытых источников

Родился футболист, 4 февраля 1964 года в Днепропетровске. Шесть лет, Олег выступал за днепропетровский "Днепр" и два года в киевском "Динамо". За это время, в составе обеих клубах, он по разу стал чемпионом СССР.

В 1990 году Протасов переехал в Грецию, где на протяжении многих лет выступал за местные клубы. Также он пробывал себя в чемпионате Японии.

За сборную СССР в период с 1984 по 1991 год провел 68 матчей, забил 29 мячей. Он становился серебряным призером чемпионата Европы 1988 года (в финале сборная СССР уступила сборной Голландии — 0:2). За сборную Украины провел один матч.

Заканчивал свою карьеру Протасов, в Греции, где он открыл футбольную школу, в которой бесплатно обучалось около 150 детей.

Свою тренерскую Карьеру Протасов также начал в Греции, в 2003 году привел "Олимпиакос" к победе в чемпионате страны.

В дальнейшем возглавлял кипрский АЕЛ (2004-2005), румынский "Стяуа" (2005-2006), днепропетровский "Днепр" (2006-2008), краснодарскую "Кубань" (2008), греческий "Ираклис" (2009), российский "Ростов" (2010-2011), казахстанскую "Астану" (2011-2012), минское "Динамо" (2012-2013), румынскую "Астру" (2014-2015).

На сегодняшний день, Протасов является вице-президентом Украинской Ассоциации футбола.

Для справки:

Олег Протасов является: заслуженным мастером спорта СССР; серебряным призером чемпионата Европы (1988); 2-кратным чемпионом СССР (1983, 1990); 2-кратным серебряным (1987, 1988) и 3-кратным бронзовым (1984, 1985, 1989) призером чемпионатов СССР; обладателем Кубка СССР (1990); обладателем Кубка Федерации футбола СССР (1986); 2-кратным серебряным (1991, 1992) и 2-кратным бронзовым (1993, 1994) призером чемпионата Греции; обладателем Кубка Греции (1992); обладателем европейской "Серебряной бутсы" (1986); лучшим футболистом СССР (1987); 3-кратным лучшим бомбардиром чемпионатов СССР (1985, 1987, 1990). В качестве тренера – он выигрывал чемпионат Греции (2003). Ставал финалистом Кубка Греции (2004); серебряным призером первенства Первого дивизиона России (2008); бронзовым призером чемпионата Белоруссии (2012).

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