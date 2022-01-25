Сегодня легендарной "Черной жемчужине" из Мозамбика могло бы исполниться 80 лет

Эузебиу да Силва Феррейра, более известный как Эйсебио (прозвище "Черная жемчужина"), родился 25 января 1942 года в Лоуренсу-Маркиш (Мозамбик).

Эйсебио - фото из открытых источников

Выдающийся нападающий, стал первым выходцем из Африки (Мозамбик) обладателем "Золотого мяча". Также, он был первым, кто получил "Золотую бутсу", когда этот приз лучшему бомбардиру Европы только был учрежден.

Изначально, Эйсебио с детства мечтал о "Бенфике" и дважды пытался попасть в фарм-клуб этой команды, но его не приняли. Тогда он решил попытать счастье в фарм-клубе другого португальского гранда "Спортинга", где сразу стал одним из лучших бомбардиров. Именно здесь его приметили селекционеры "Бенфики", и летом 1961 года "Черная жемчужина" отправился к ним, в команду. За "орлов" (до 1975 года), только в чемпионатах страны провел 301 матч и забил в них 316 мячей.

Начиная с 19 лет Эйсебио выступал за сборную Португалии. В 64 матчах отметился 41 голом и стал лучшим бомбардиром чемпионата мира 1966 года, на котором португальцы стали бронзовыми призерами.

После завершения карьеры, Эйсебио некоторое время тренировал молодежные команды "Бенфики", а потом перешел на административную работу в клубе. 25 января 1992 года в честь 50-летнего юбилея Эйсебио у стадиона "Бенфики" "Эштадиу да Луж" был открыт прижизненный памятник легендарному футболисту.

Увы, но 5 января 2014 года, он умер (не дожив 20 дней до 70-летия) в Лиссабоне. Португальское правительство объявило в стране трехдневный траур. На всех государственных учреждениях в стране были приспущены флаги. Были отменены различные увеселительные мероприятия, а телевидению и радиовещательным компаниям рекомендовали убрать из эфирной сетки развлекательные передачи.

Для справки

Обладатель "Золотого мяча" (1965) лучшему футболисту Европы; бронзовый призер чемпионата мира (1966); обладатель Кубка европейских чемпионов (1962); 3-кратный финалист Кубка европейских чемпионов (1963, 1965, 1968); 11-кратный чемпион Португалии (1961, 1963, 1964, 1965, 1967, 1968, 1969, 1971, 1972, 1973, 1975); 5-кратный обладатель Кубка Португалии (1962, 1964, 1969, 1970, 1972); чемпион Североамериканской футбольной лиги (1976); 2-кратный Футболист года в Португалии (1970, 1973); 7-кратный лучший бомбардир чемпионата Португалии (1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1970, 1973); 2-кратный обладатель "Золотой бутсы" (1968 — 42 гола, 1973 — 40 голов); Лучший бомбардир чемпионата мира (1966 — 9 голов).



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