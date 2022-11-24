Сколько денег получит команда, которая выиграет Чемпионат мира

Победа на чемпионатах мира по футболу – это не только престиж и статус, но и большие деньги. Однако так было не всегда, всего два десятилетия назад победитель мундиаля получал гораздо меньше, чем сборные, выходящие из группы в этом году. О финансовых вознаграждениях пишет портал "Комментарии" со ссылкой на сайт ФИФА.

Чемпионат мира 2022 в Катаре. Фото: из открытых источников

Национальная сборная, которая победит на Чемпионате мира 2022 года, получает 42 млн долларов, то есть это 1,5 млрд гривен. Это самая большая сумма, которую получает победитель чемпионата мира за всю историю его существования. Вторая команда турнира получит 30 млн, а третья – 27 млн.

В 2018 году на проходившем в России Чемпионате мира сборная Франции получила 38 млн долларов. Интересно, что в 2002 году победитель мундиаля получил всего 8 млн. долларов.

В этом году за выход из группы футбольная сборная своей страны получает от ФИФА 9 млн долларов, что больше чем победитель турнира 2022 года. Только за участие в Чемпионате мира в Катаре каждая сборная получит 1,5 млн долларов.

В общей сложности ФИФА на этот турнир подготовила бюджет в размере 440 млн долларов. Однако эти деньги не идут непосредственно игрокам или тренерам. ФИФА направит их в футбольные ассоциации, а те по собственному выбору их могут разделить между игроками.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент ФИФА Джанни Инфантино хочет провести чемпионат мира по футболу в Северной Корее. Футбольный функционер признался, что посещал авторитарную страну.

Также "Комментарии" писали о дерзком заявлении Инфантино, который просит перестать вести огонь во время проведения Чемпионата Мира в Катаре.

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