Сильные слова: новогоднее поздравление игроков сборной Украины (видео)



















Игроки и тренеры сборной Украины поздравили страну с приближением Нового года и пожелали скорейшей Победы над агрессором и Миром. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

Сборная Украины перед матчем. Фото прес-служба УАФ





Все матчи сборной Украины в 2023 году

23 марта, 19.00. "Брентфорд" 2 – Украина – 0:2 (общительный матч)

26 марта, 19.00. Англия – Украина – 2:0

12 июня. 21:45. Германия – Украина – 3:3 (общительный матч)

16 июня, 21:45. Северная Македония – Украина – 2:3

19 июня, 19:00. Украина – Мальта – 1:0

9 сентября, 19.00. Украина – Англия – 1:1

12 сентября, 21.45. Италия – Украина – 2:1

14 октября, 16:00. Украина – Северная Македония – 2:0

17 октября, 21.45. Мальта – Украина – 1:3

16 ноября, 17:00. "Лехия" – Украина – 0:2 (общительный матч)

20 ноября, 21.45. Украина – Италия – 0:0

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Читайте также, что у главного тренера мадридского "Реала" Карло Анчелотти есть приятная "головная боль" относительно позиции основного вратаря команды . Ведь, что Кепа, что Лунин хорошо показали себя в этом сезоне и сажать на скамейку запасных это очень трудный выбор. Поэтому наставник "сливочных" решил проводить ротацию между ними во второй половине сезона.

Также отметим, что непобедимый украинский чемпион мира по боксу в сверхтяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) дал комментарий по поводу предстоящего поединка за титул абсолютного чемпиона против Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО).

Напомним, что мадридский "Реал" у себя в соцсетях и на официальном сайте сообщил о том, что клуб продолжит сотрудничество с главным тренером команды Карло Анчелотти . Несмотря на контракт, заканчивавшийся летом и интерес к итальянцу сборной Бразилии, клуб и тренер пришли к соглашению о продолжении сотрудничества.



