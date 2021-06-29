Швеция - Украина: где смотреть матч Евро-2020

Сегодня, 29 июня, в 22:00 по киевскому времени на "Хемпден Парк" в Глазго состоится матч 1/8 финала Чемпионата Европы по футболу (Евро-2020). Сборная Украины встретится в поединке со шведскими футболистами. Где смотреть трансляцию матча, рассказало информагентство "УНИАН".

Сборная Украины по футболу - фото из открытых источников

Футбольный матч Швеция-Украина можно посмотреть на телеканале ТРК "Украина". Также футбольный поединок в прямом эфире покажут телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2".

Напомним, что впервые в своей истории подопечные Андрея Шевченко смогли выйти из группы на чемпионате Европы. После победы Швеции и Испании в заключительных матчах группы Е сборная Украины смогла попасть в четверку команд, выходящих с третьей позиции. При этом Швеция набрала семь очков и стала первой в одной группе с Испанией, Словакией и Польшей.

Согласно прогнозам букмекеров, сборная нашей страны является аутсайдером грядущего футбольного поединка. На победу Украины в основное время матча можно поставить с коэффициентом 3,35, на ничью — 3,15, а на то, что победят шведы, — 2,44.

Защитник сборной Швеции и Ньюкасла Эмиль Крафт накануне матча 1/8 финала Чемпионата Европы по футболу (Евро-2020) против Украины рассказал, кого считает наиболее опасным соперником среди подопечных Андрея Шевченка. Со слов шведского футболиста, больше всех в составе украинской сборной нужно остерегаться Андрея Ярмоленко.

Государственный глава Владимир Зеленский запустил флешмоб в поддержку украинских футболистов накануне их поединка со сборной Швеции. Зеленский обратился к украинцам с призывом поддержать нашу футбольную сборную.

















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