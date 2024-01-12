"Шахтер" продлил контракт с одним из ключевых полузащитников команды

Донецкий "Шахтер" объявил о продлении контракта с полузащитником команды Артемом Бондаренко. Он воспитанник академии клуба и один из ключевых хавбеков команды. Об этом сообщает пресс-служба ФК "Шахтер" Донецк.



Бондаренко в матче ЛЧ. Фото с открытых источников

Условия контракта

23-летний полузащитник и "Шахтер" продлили контракт на 5 лет. То есть, Бондаренко может остаться в команде, вплоть до 2029 года. А если кто-нибудь захочет купить хавбека, то придется заплатить немалую сумму.

Карьера игрока

Артём Бондаренко является выпускником академии "Шахтера", в которую попал в 16 лет. Он дебютировал в первой команде 1 марта 2020-го в поединке УПЛ с "Ворсклой". На счету 23-летнего полузащитника 66 официальных матчей за "горняков", 12 забитых мячей и 11 ассистов. В сезоне-2023/24 Бондаренко принял участие в 14 играх дончан и отличился 1 забитым мячом.

Больше спортивных новостей

Напомним, что мадридский "Реал" у себя в соцсетях и на официальном сайте сообщил о том, что клуб продолжит сотрудничество с главным тренером команды Карло Анчелотти . Несмотря на контракт, заканчивавшийся летом и интерес к итальянцу сборной Бразилии, клуб и тренер пришли к соглашению о продолжении сотрудничества.

Также отметим, что непобедимый украинский чемпион мира по боксу в сверхтяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) дал комментарий по поводу предстоящего поединка за титул абсолютного чемпиона против Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО).

Ранее "Комментарии" писали, что бывший чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну проведет свой второй бой в профессиональном боксе против Энтони Джошуа. Британец на своей странице в Instagram отреагировал на анонс и, похоже, назвал дату поединка.



