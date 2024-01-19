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"Шахтер" отклонил предложение по трансферу Судакова: о какой сумме идет речь

Судаков интересует много европейских клубов, а наибольший интерес проявляет "Ювентус"

сегодня, 16:39
Автор:
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Куров Артем
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Донецкий "Шахтер" официально сообщил о трансфере бразильского полузащитника Кевина из "Палмейраса" за 15 миллионов евро. Генеральный директор "горняков" Сергей Палкин также отметил, что клуб получил предложение относительно Георгия Судакова. Об этом сообщает официальный сайт ФК "Шахтер".

"Шахтер" отклонил предложение по трансферу Судакова: о какой сумме идет речь

Судаков забивает "Барселоне". Фото прес-служба "Шахтера"

Мы вчера отклонили предложение о продаже Судакова за 40 миллионов евро. Сегодня покупаем яркого игрока, будущую мировую звезду за 12 миллионов и дополнительно возможны 3 миллиона бонусами.

О чем это говорит? Что наш президент создает, возможно, сильнейшую команду за всю историю Шахтера. Чтобы нас уважали в Европе, чтобы мы выигрывали трофеи. Мы не опустим руки. И будем делать все, чтобы гимн Лиги чемпионов раздавался на украинских стадионах.

За Кевина мы договорились платить по частям в течение 2 лет — это нормальная практика для футбольного бизнеса. Мы покупаем игроков и продаем по такому принципу. Чем успешнее мы будем в Европе, тем больше заработаем и, соответственно, больше заплатим налогов в Украине, – сказал Палкин.

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Также отметим, что форвард сборной Украины и испанской "Жироны" Артем Довбик вошел в топ-5 нападающих с наименьшим количеством потраченных минут на гол в лучших лигах Европы.

Напомним, что мадридский "Реал" у себя в соцсетях и на официальном сайте сообщил о том, что клуб продолжит сотрудничество с главным тренером команды Карло Анчелотти . Несмотря на контракт, заканчивавшийся летом и интерес к итальянцу сборной Бразилии, клуб и тренер пришли к соглашению о продолжении сотрудничества.

Ранее "Комментарии" писали, что бывший чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну проведет свой второй бой в профессиональном боксе против Энтони Джошуа. Британец на своей странице в Instagram отреагировал на анонс и, похоже, назвал дату поединка.

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Источник: https://shakhtar.com/uk-ua/news/2024/january/19_news/19_serhii-palkin/
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