"Шахтер" оформил трансфер бразильского таланта: какова сумма перехода

Футбольный инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что молодой бразильский талант Кевин стал игроком донецкого "Шахтера". Вингер 2003 года рождения перейдет в состояние горняков из Палмейраса.



Шахтер купил бразильского таланта. Фото с открытых источников

Донецкий "Шахтер" договорился о подписании Кевина из "Палмейраса". Сумма трансфера по бразильскому таланту составит 15 миллионов евро. Here we go. Уже в субботу вингер 2003 рождения отправится в "горняков", чтобы пройти медицинское обследование. Соглашение завершило Пауло Питомбейра, агентство Talents Sports, – написал Фабрицио Романо в соцсети X.

21-летний Кевин в 2023 году провел за Палмейрас 11 поединков. В прошлом сезоне команда стала чемпионом Бразилии.

