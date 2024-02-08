"Шахтер" одержал разгромную победу в матче на сборах в Турции (ВИДЕО)



















Донецкий "Шахтер" продолжает подготовку ко второй части сезона в Турции. Сегодня у "горняков" было запланировано два контрольных поединка, один из которых уже был сыгран. Вашему вниманию обзор поединка украинского клуба против Аркадага из Туркменистана.

Эгиналду забивает гол. Фото прес-служба Шахтера





"Шахтер" (Донецк) – "Аркадаг" (Аркадаг) – 4:1 (2:1)

Анталья, "Мардан Стедиум", 50 зрителей

Голы: 1:0 Эгиналду (25, пен.), 1:1 Аннагулиев (32), 2:1 Гочолеишвили (37, пен.), 3:1 Эгиналду (70), 4:1 Педриньо (90 1)

"Шахтер": Рудько (Твардовский, 46), Лацабидзе, Лемкин (Тоиров, 69), Ракицкий (к), Мироши, Гочолеишвили, Назарина, Цуканов, Швед, Педриньо, Эгиналду.

Запасные: Барченко, Твардовский, Дрозд, Лосенко, Тоиров.

Также сегодня в 16:30 донецкий клуб проведет еще один спарринг с польской Лехией. Посмотреть этот поединок можно, перейдя по ссылке.

Читайте также, что состоялась пресс-конференция между эксчемпионом мира в трех весовых категориях Василием Ломаченко и бывшим абсолютным чемпионом Джорджем Камбососом. Во время которой официально было объявлено о поединке между боксерами. Австралиец сообщил, как будет готовиться к поединку с украинцем.

Напомним, что донецкий "Шахтер" продлил контракт с полузащитником команды Георгием Судаковым. Он воспитанник академии клуба и один из ключевых хавбеков команды.

Также отметим, что форвард сборной Украины и испанской "Жироны" Артем Довбик вошел в топ-5 нападающих с наименьшим количеством потраченных минут на гол в лучших лигах Европы.

Сегодня 8 февраля национальная сборная Украины по футболу узнает своих соперников по Лиге наций-2024/2025 в дивизионе B. Команда Сергея Реброва окажется во второй корзине во время жеребьевки.

